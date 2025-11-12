Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Κλήρωση για τους δικαιούχους – Πώς θα κερδίσετε 1.000 ευρώ

Enikos Newsroom

οικονομία

προπληρωμένες κάρτες επιδόματα

Τη διενέργεια Ειδικού Προγράμματος Δημόσιας Κλήρωσης για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, ανακοινώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορά τους πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και υπό καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των δικαιούχων στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε  στην  τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, ότι 8.500 άτομα θα πάρουν 1.000 ευρώ σε μια βδομάδα μέσω των προπληρωμένων καρτών ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον ‘Εβρο, εξηγώντας γιατί από τις 700 αιτήσεις, μπορούν μόνο δύο να εγκριθούν.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Νέα εποχή στις αιματολογικές κακοήθειες με εντυπωσιακές θεραπευτικές εξελίξεις

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή: Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο – Οι διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Πότε θα γίνει η λοταρία για το «δώρο των 1.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Τι σημαίνει η φράση «εις το πυρ το εξώτερον» και από πού προέρχεται

Νέο AI σύστημα μπορεί να αποκαλύψει εξισώσεις φυσικής του διαστήματος από ακατέργαστα δεδομένα
περισσότερα
09:45 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και σε πολύτεκνες δικαιούχες αγρότισσες μητέρες ...
08:45 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

«Φουσκωμένες» ασφαλιστικές εισφορές 2026: Ποια αναμένεται να είναι τα νέα ποσά που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες

Αυξημένες θα είναι το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελμ...
07:19 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κρέατα: Γιατί αυξάνονται οι τιμές σε μοσχάρι, αρνί και χοιρινό

Τι μοσχάρι, τι… χαβιάρι λένε πλέον αρκετοί καταναλωτές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να περιγρά...
06:45 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Στην «φάκα« της ΑΑΔΕ ελεύθεροι επαγγελματίες – Δήλωναν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

Πρωτοφανή φαινόμενα φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν τα στοιχεία που εντόπισε η ΑΑΔΕ μέσα από τις τελ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα