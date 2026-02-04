Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

Σύνοψη από το

  • Ο δικηγόρος και εργατολόγος, Γιώργος Κουτσούκος, παρουσίασε στον Realfm 97,8 τη νέα πλατφόρμα isintaximou.gr, η οποία «θέλει να δώσει μια εκτίμηση του ποσού της κύριας και επικουρικής σύνταξης» σε όλους τους ασφαλισμένους.
  • Η πλατφόρμα είναι «προσιτή» και «απευθύνεται σε κάθε χρήστη χωρίς να απαιτεί να έχει ειδικές γνώσεις ή ικανότητες». Μετά την εγγραφή, ο ασφαλισμένος μπορεί να ανεβάσει αρχεία από το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ και να δει το ύψος της σύνταξής του «μέσα σε δευτερόλεπτα».
  • Με ένα «προσιτό κόστος 9,99 ευρώ», η υπηρεσία παρέχει «σε λίγα δευτερόλεπτα το ύψος της σύνταξης – κύριας και επικουρικής», ενώ «απευθύνεται και στους απασχολούμενους συνταξιούχους».
Enikos Newsroom

οικονομία

Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο δικηγόρος και εργατολόγος, Γιώργος Κουτσούκος, μίλησε για τη νέα πλατφόρμα isintaximou.gr, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 και στο πώς μπορεί ένας ασφαλισμένος να δει το ποσό της σύνταξής του.

«Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους ανεξαιρέτως γιατί θέλει να δώσει μια εκτίμηση του ποσού της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επομένως για τον κάθε ασφαλισμένο -εκτός από τους στρατιωτικούς για τους οποίους υπάρχουν ιδιαιτερότητες και εξυπηρετούνται από ειδικά site. Η πλατφόρμα αυτή δίνει μια άμεση και αξιόπιστη απάντηση στο καίριο ερώτημα: τι σύνταξη θα πάρω; Είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα» περιέγραψε.

«Η πλατφόρμα είναι προσιτή, απευθύνεται σε κάθε χρήστη χωρίς να απαιτεί να έχει ειδικές γνώσεις ή ικανότητες. Κάνει μια εγγραφή στην πλατφόρμα, καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία και αμέσως μετά και αυτό είναι το καινοτόμο, του δίνουμε τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ, που περιέχει το ασφαλιστικό βιογραφικό, και κατεβάζοντας σε μορφή Excel τα αρχεία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να τα ανεβάσει στην πλατφόρμα και μέσα σε δευτερόλεπτα φαίνεται» πρόσθεσε.

Η πλατφόρμα έχει ένα κόστος 9,99 ευρώ. «Με αυτό το προσιτό κόστος ο κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής. Επιλέξαμε κάτι προσιτό στον κόσμο, το πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι δίνει σε λίγα δευτερόλεπτα το ύψος της σύνταξης – κύριας και επικουρικής – τονίζω την επικουρική γιατί είναι ένας σύνθετος υπολογισμός. Αυτό γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτομάτως ο ασφαλισμένος βλέπει τι παροχές θα πάρει» περιέγραψε.

«Απευθύνεται και στους απασχολούμενους συνταξιούχους, δίνοντάς τους την εικόνα της προσαύξησης που θα πάρουν όταν θα κάνουν οριστική παύση της εργασίας» επεσήμανε.

Ακούστε το ηχητικό:

