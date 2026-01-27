Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx: Δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

  • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διαχειρίστηκε άμεσα.
  • Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων της εταιρείας.
  • Η αποκατάσταση των συστημάτων γίνεται σταδιακά, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται.
Enikos Newsroom

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διαχειρίστηκε άμεσα.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

