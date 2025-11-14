Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είμαι διατεθειμένος να μειώσω κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια του χρόνου – Μύθος το ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή και απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια παραδέχτηκε ότι «το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα» και δήλωσε ότι «έχω δεσμευθεί ότι αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση θα μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια».

«Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση για να στηρίξουμε τους νέους και όσους έχουν ανάγκη. Ψηφίσατε «παρών» αλλά στηρίξατε τα ¾ των άρθρων. Για τη ΝΔ η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Αν θεωρείται ότι η ενίσχυση που δώσαμε είναι μικρή να πείτε από που θα βρείτε τους πόρους γιατί τα νούμερα είναι “ξεροκέφαλα”» τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό που είπα το επαναλαμβάνω: αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή. Γι’ αυτό είπαμε ότι θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο πίσω στις 30 Νοεμβρίου. Έχω δεσμευθεί ότι αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση θα μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ και μέσα σε μια διετία καταργούμε την προσωπική διαφορά. Αναφερθήκατε υποτιμητικά στα 2180 προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή και το υπ. Ανάπτυξης που κατάφερε και πέτυχε μειώσεις μεσοσταθμικά 8% για πολλά προϊόντα. Θεσπίσαμε την Ενιαία Αρχή προστασίας του καταναλωτή. Για το ιδιωτικό χρέος είπατε ότι αυξήθηκε όχι μειώθηκε κατά 2 μονάδες. Είπατε ότι ο εξωδικαστικός απέδωσε ελάχιστα αλλά βλέπω ότι πάνω από 46.000 πολίτες έχουν κάνει ρύθμιση 15 δισ. ευρώ».

Απολογισμός κρίσεων και πληθωριστικών πιέσεων

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δύσκολη αφετηρία του 2019, οπότε —όπως είπε— παρέλαβε «μια οικονομία παραλυμένη». Την ώρα που εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, ξέσπασε η πανδημία, γεγονός που «πάγωσε τον κόσμο». Η αναπόφευκτη αντίδραση των κρατών, με παρεμβάσεις στήριξης, οδήγησε σε άνοδο του πληθωρισμού, ενώ αργότερα ξέσπασε και η ενεργειακή κρίση ως συνέπεια του πολέμου.

«Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους δασμούς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι, παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, «η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που ορισμένοι θέλουν να παρουσιάζουν».

Στοιχεία για τον πληθωρισμό

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εναρμονισμένη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν:

17,5% για την Ελλάδα

26,6% για την Ευρώπη

Παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες η χώρα τα πήγε χειρότερα —κυρίως στα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 37,6%. Ωστόσο, όπως τόνισε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η καλύτερη θέση συνολικού πληθωρισμού στην Ευρώπη, με 1,4%, συγκριτικά με άλλες χώρες που εμφανίζουν πολύ υψηλότερες τιμές, όπως η Τουρκία (36% στα τρόφιμα) και η Πορτογαλία (4%).

Το κόστος ενέργειας και ο μύθος για το «ακριβότερο ρεύμα»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα». Παρουσίασε στοιχεία για το α’ εξάμηνο του 2028, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά, τονίζοντας ότι χώρες όπως η Γερμανία είναι ακριβότερες.

«Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να βλέπουμε τους όρους ρεαλιστικά, και όχι να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι», σχολίασε.

Αυξήσεις εισοδημάτων

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την αύξηση των εισοδημάτων ως βασικό εργαλείο στήριξης των πολιτών:

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 38%, από 650 σε 850 ευρώ, και θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Η μέση αμοιβή στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 28%.

Οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους υπερέβησαν τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι «υπερήφανη» για τη στήριξη που προσέφερε στους ένστολους.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα «τα πήγε καλύτερα στην ενέργεια» αλλά «χειρότερα στα ενοίκια», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών.