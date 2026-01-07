«Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ένα ακόμα ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Έως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, καθώς μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026 θα ψηφιστεί η ρύθμιση για αναδρομική επιστροφή ενός ακόμα ενοικίου για το 2025. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα δύο ενοίκια που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λάβουν συνολικά τρεις ενισχύσεις μέσα στο 2026: μία αναδρομικά και δύο για το τρέχον έτος.

Η κρατική ενίσχυση αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε άλλη περιοχή από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν σπίτι για να μείνουν κοντά στην εργασία τους. Από το μέτρο εξαιρούνται μόνο οι εργαζόμενοι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς στόχος είναι να στηριχθεί η παραμονή ή να ενισχυθεί η προσέλκυση προσωπικού στην περιφέρεια, όπου οι ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση παραμένουν μεγάλες. Δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Τα ποσά

Το ύψος κάθε ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το πλαίσιο που εφαρμόστηκε και τον περασμένο Νοέμβριο: το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που δηλώθηκε στην ΑΑΔΕ, ώστε να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.

Συγκεκριμένα, για να φτάσει κάποιος το ανώτατο ποσό της επιστροφής (800€ + 50€ για κάθε παιδί), πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο που πλήρωνε μέσα στο 2024 ή στο 2025 να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να έχει γίνει κανονική καταβολή και τους 12 μήνες του έτους.

Η τριπλή επιστροφή που θα δοθεί αφορά όλη την Ελλάδα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συνδέεται αποκλειστικά με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο υπηρεσίας. Γι’ αυτό βασική προϋπόθεση είναι η κατοικία να βρίσκεται μέσα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με την εργασία του δικαιούχου.

Τι θα ισχύσει για τις καταβολές

Η αναδρομική επιστροφή θα αφορά δαπάνες μίσθωσης του 2024 και θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τον Μάρτιο του 2026 .

θα αφορά δαπάνες μίσθωσης και θα καταβληθεί . Η διπλή επιστροφή που θα γίνει τον Νοέμβριο του 2026 , θα αφορά το ενοίκιο του 2025 και θα δίνεται σε δύο δόσεις των 1/12 του ετήσιου συνολικού ποσού.

που θα γίνει τον , θα αφορά και θα δίνεται του ετήσιου συνολικού ποσού. Σε περίπτωση που υπήρξαν περισσότερες από μία μισθώσεις μέσα στο ίδιο έτος , η ενίσχυση θα υπολογιστεί στο άθροισμα όλων των ενοικίων .

, η ενίσχυση θα υπολογιστεί . Η αναδρομική καταβολή του 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου.

Δικαιούχοι

Για να λάβει κάποιος τις ενισχύσεις, θα πρέπει: