Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Γιασικεβίτσιους ζήτησε συγγνώμη – «Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην 20ή αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο αυτό που συζητήθηκε περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα ήταν μία δήλωση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Τα λόγια του προπονητή της τουρκικής ομάδας έγιναν viral, αναγκάζοντας τη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, η Ακσόι ρώτησε τον Γιασικεβίτσιους αν τα τρίποντα του Μπάλντγουιν «έσταζαν από την οροφή του γηπέδου», σχόλιο που ο Λιθουανός τεχνικός συνέδεσε με την πρόσφατη αναβολή του αγώνα των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, λόγω της κακοκαιρίας στην Αθήνα. Η ερώτηση αυτή σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η Τουρκάλα δημοσιογράφος να δεχθεί επικρίσεις και να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Ντενίζ Ακσόι θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση της και να ζητήσει συγγνώμη από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να δείξει ασέβεια. «Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μιας ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.»

Η ίδια πρόσθεσε πως στην επαγγελματική της πορεία προσπαθεί πάντα να φέρεται με σεβασμό προς όλους και να κρατά ίσες αποστάσεις. «Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και εκτίμηση.»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ντενίζ Ακσόι εξέφρασε τη λύπη της για την παρεξήγηση και επανέλαβε τον σεβασμό της προς την ελληνική ομάδα. «Λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα.»