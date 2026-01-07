Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Γιασικεβίτσιους ζήτησε συγγνώμη – «Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ»

Σύνοψη από το

  • Μία ερώτηση της δημοσιογράφου Ντενίζ Ακσόι στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σχετικά με τα τρίποντα του Μπάλντγουιν, έγινε viral μετά τον αγώνα Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, οδηγώντας σε δημόσια συγγνώμη της.
  • Η ερώτηση της Ακσόι αν τα τρίποντα του Μπάλντγουιν «έσταζαν από την οροφή του γηπέδου», συνδέθηκε από τον Γιασικεβίτσιους με την πρόσφατη αναβολή αγώνα στο ΣΕΦ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Μέσω ανάρτησής της, η Ντενίζ Ακσόι ζήτησε συγγνώμη από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως «δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Γιασικεβίτσιους ζήτησε συγγνώμη – «Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην 20ή αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο αυτό που συζητήθηκε περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα ήταν μία δήλωση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Τα λόγια του προπονητή της τουρκικής ομάδας έγιναν viral, αναγκάζοντας τη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, η Ακσόι ρώτησε τον Γιασικεβίτσιους αν τα τρίποντα του Μπάλντγουιν «έσταζαν από την οροφή του γηπέδου», σχόλιο που ο Λιθουανός τεχνικός συνέδεσε με την πρόσφατη αναβολή του αγώνα των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, λόγω της κακοκαιρίας στην Αθήνα. Η ερώτηση αυτή σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η Τουρκάλα δημοσιογράφος να δεχθεί επικρίσεις και να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Ντενίζ Ακσόι θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση της και να ζητήσει συγγνώμη από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να δείξει ασέβεια. «Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μιας ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.»

Η ίδια πρόσθεσε πως στην επαγγελματική της πορεία προσπαθεί πάντα να φέρεται με σεβασμό προς όλους και να κρατά ίσες αποστάσεις. «Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και εκτίμηση

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ντενίζ Ακσόι εξέφρασε τη λύπη της για την παρεξήγηση και επανέλαβε τον σεβασμό της προς την ελληνική ομάδα. «Λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:03 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φώτης Ιωαννίδης: Αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Σπόρτινγκ με την Γκιμαράες

Άσχημα εξελίχθηκε η βραδιά για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε και...
04:10 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Σπουδαίο «διπλό» της Νότιγχαμ επί της Γουέστ Χαμ – Δείτε τα γκολ

Την πιο σημαντική νίκη της μέχρι στιγμής στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεσ...
02:25 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο, ...
01:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, «λύγισε» ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύσκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι