Χατζηδάκης για Credia Bank: Η τιμή της μετοχής της δικαιώνει την πολιτική μας – Τι είπε για την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας

Εύη Κατσώλη

οικονομία

Χατζηδάκης

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη στον τραπεζικό χώρο. Πρόκειται για μία κίνηση που θα τονώσει περαιτέρω την εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών.

«Καταλαβαίνω ότι επίκειται η επίσημη απόφαση από την Credia Bank και εναπόκειται στην τράπεζα να λάβει με βάση τους δικούς της κανόνες, την τελική απόφαση» τόνισε μιλώντας στο Action24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να σημειώσω ως υπουργός Οικονομικών πέρυσι που έφερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υπέρβαση του προβλήματος της Attica Bank, ότι χαίρομαι που έναν χρόνο μετά, η τιμή της μετοχής της Credia Bank έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα λεφτά που είχε βάλει το Δημόσιο για τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής και είχαμε δεχτεί οξύτατη κριτική γι’ αυτό, έχουν «βγει».

«Αν το Δημόσιο θεωρητικά πουλήσει αυτή τη στιγμή τις μετοχές του στην Credia Bank, θα πάρει όλο το ποσό που είχε συνεισφέρει τα προηγούμενα χρόνια για τη διάσωση της Attica Bank. Πράγμα που δικαιώνει την πολιτική μας. Άλλωστε είμαστε υπέρ ενός ευρύτερου ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, είχαμε μιλήσει για τον πέμπτο πυλώνα και χαιρόμαστε για την έως τώρα πορεία της Credia Bank. Το παράδειγμα που έδωσα καταδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής μας, ενώ και η πορεία της τράπεζας δικαιολογεί αισιοδοξία για τις περαιτέρω εξελίξεις» υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για τη νέα αύξησή του – Πόσο αναμένεται να φτάσει και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Ακόμη και τα 1.000 ευρώ μπορεί να αγγίξει ο κατώτατος μισθός έως το 2027. Τις τελευταίες πληρο...
17:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ σε πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

Συνάντηση με το προεδρείο της ΑΣΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κα...
13:31 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Το «ταμείο» των τουριστών: Οι πιο ανοιχτοχέρηδες και οι πιο φειδωλοί επισκέπτες στην Ελλάδα

Ποιοι είναι οι πιο ανοιχτοχέρηδες ταξιδιώτες και ποιοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Ελλάδα ...
12:50 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις – 2.100 άνεργοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης που προωθεί η ΔΥΠΑ είναι 2.100 άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών. Οι όροι και ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος