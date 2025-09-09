Χατζηδάκης για Credia Bank: Η τιμή της μετοχής της δικαιώνει την πολιτική μας – Τι είπε για την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη στον τραπεζικό χώρο. Πρόκειται για μία κίνηση που θα τονώσει περαιτέρω την εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών.

«Καταλαβαίνω ότι επίκειται η επίσημη απόφαση από την Credia Bank και εναπόκειται στην τράπεζα να λάβει με βάση τους δικούς της κανόνες, την τελική απόφαση» τόνισε μιλώντας στο Action24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να σημειώσω ως υπουργός Οικονομικών πέρυσι που έφερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υπέρβαση του προβλήματος της Attica Bank, ότι χαίρομαι που έναν χρόνο μετά, η τιμή της μετοχής της Credia Bank έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα λεφτά που είχε βάλει το Δημόσιο για τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής και είχαμε δεχτεί οξύτατη κριτική γι’ αυτό, έχουν «βγει».

«Αν το Δημόσιο θεωρητικά πουλήσει αυτή τη στιγμή τις μετοχές του στην Credia Bank, θα πάρει όλο το ποσό που είχε συνεισφέρει τα προηγούμενα χρόνια για τη διάσωση της Attica Bank. Πράγμα που δικαιώνει την πολιτική μας. Άλλωστε είμαστε υπέρ ενός ευρύτερου ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, είχαμε μιλήσει για τον πέμπτο πυλώνα και χαιρόμαστε για την έως τώρα πορεία της Credia Bank. Το παράδειγμα που έδωσα καταδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής μας, ενώ και η πορεία της τράπεζας δικαιολογεί αισιοδοξία για τις περαιτέρω εξελίξεις» υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.