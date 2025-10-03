Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία που έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων και διαχειριστές πολυκατοικιών για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα έως τις 30 Νοεμβρίου, εκτός και εάν δοθεί και άλλη παράταση, λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια καθώς σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιβληθούν πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Το enikonomia.gr σας παρουσιάζει έναν αναλυτικό με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Τι είναι το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων;

Είναι το µητρώο στο οποίο απογράφονται υποχρεωτικά όλοι οι εγκατεστηµένοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συµµόρφωσής τους µε την υπό στοιχεία οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/2008).

H απογραφή των ανελκυστήρων αντικαθιστά-υποκαθιστά την ισχύουσα διαδικασία καταχώρισης των ανελκυστήρων στα µητρώα των οικείων Δήµων;

Όχι. Η απογραφή των ανελκυστήρων στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων αποτελεί µία ξεχωριστή υποχρέωση και δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά την υφιστάµενη διαδικασία καταχώρισης των ανελκυστήρων στα µητρώα των οικείων Δήµων δυνάµει της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β΄/2008), η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την απογραφή του ανελκυστήρα στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων; ΑΠ. Η απογραφή των ανελκυστήρων στο µητρώο απογραφής γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών, ή των διαχειριστών, ή νόµιµων εκπροσώπων τους. Επίσης, η απογραφή δύναται να πραγµατοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα µπορούν να απογράψουν έναν ανελκυστήρα (π.χ. συνιδιοκτήτες), κρίνεται σκόπιµο να υπάρξει συνεννόηση ώστε η απογραφή του εν λόγω ανελκυστήρα να γίνει µόνο µία φορά, από ένα µόνο πρόσωπο.

Τι χρειάζεται για να απογράψω τον ανελκυστήρα;

Η απογραφή του ανελκυστήρα στο µητρώο απογραφής είναι εύκολη και ολιγόλεπτη. Αρχικά, το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο https://elevator.mindev.gov.gr/ .Μπορεί να συµβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης που είναι αναρτηµένες στον ιστότοπο και περιγράφουν τη διαδικασία απογραφής. Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet (Πολίτες)». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συµπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία και, ενδεχοµένως, τα προαιρετικά.

Ποια είναι η καταληκτική ηµεροµηνία για την απογραφή των ανελκυστήρων;

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η καταληκτική ηµεροµηνία για την απογραφή των ανελκυστήρων είναι η 30 Νοεµβρίου 2025.

Στο κτίριο είναι εγκατεστηµένοι περισσότεροι ανελκυστήρες. Πώς τους απογράφω;

Η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συµπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

Απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων τα ανυψωτικά µηχανήµατα για ΑµεΑ, τα ανυψωτικά µηχανήµατα ανθρώπων και τα ανυψωτικά µηχανήµατα φορτίων;

Στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων απογράφονται οι ανελκυστήρες. Ανυψωτικά µηχανήµατα που δεν αποτελούν ανελκυστήρες, δεν απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων.

Πώς γνωρίζω εάν ένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όπως π.χ. ένα αναβατόριο ΑµεΑ, δεν αποτελεί ανελκυστήρα;

Εάν για το ανυψωτικό µηχάνηµα διατίθεται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ (ή δήλωση πιστότητας ΕΚ) (declaration of conformity), και αυτή αναφέρει ότι το µηχάνηµα συµµορφώνεται προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ ή την προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/37/ΕΚ, τότε πρόκειται για µηχάνηµα που δεν απογράφεται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων. Αν στη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ (ή δήλωση πιστότητας ΕΚ) (declaration of conformity) γίνεται αναφορά σε συµµόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ ή στην προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ, τότε πρόκειται για ανελκυστήρα ο οποίος πρέπει να απογραφεί στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων. Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής/εγκαταστάτης ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, είναι οι πλέον κατάλληλοι να παρέχουν διευκρινίσεις για το εάν το ανυψωτικό αποτελεί περίπτωση µηχανήµατος, οπότε δεν υπόκειται σε υποχρέωση απογραφής στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων ή αποτελεί περίπτωση ανελκυστήρα, οπότε πρέπει να απογραφεί.

Πώς υπολογίζω τον αριθµό των στάσεων ενός ανελκυστήρα;

Ο αριθµός των στάσεων ενός ανελκυστήρα είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία είναι προγραµµατισµένος να πραγµατοποιεί στάση ένας ανελκυστήρας για να εξυπηρετήσει την επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. π.χ. Σε οικοδοµή τεσσάρων ορόφων, ο αριθµός των στάσεων θα είναι πέντε, επειδή, ο ανελκυστήρας πραγµατοποιεί στάση στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν στην τετραώροφη οικοδοµή υπάρχει και ένα υπόγειο στο οποίο πραγµατοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση, τότε οι στάσεις είναι έξι (υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος,3ος, 4ος όροφος).

Απέγραψα τον ανελκυστήρα αλλά κατά λάθος συµπλήρωσα µη ακριβή στοιχεία (π.χ. λάθος διεύθυνση κτιρίου εγκατεστηµένου ανελκυστήρα). Τι µπορώ να κάνω;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου συµπλήρωση των ορθών στοιχείων.

Ο ανελκυστήρας µου δεν συντηρείται από κάποιον συντηρητή. Πώς µπορώ να τον απογράψω;

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο όλοι οι εν λειτουργία εγκατεστηµένοι ανελκυστήρες πρέπει να συντηρούνται από αδειοδοτηµένο συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων. Ωστόσο, αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα µπορεί να µη γίνεται καµία συντήρηση κατά το διάστηµα της διακοπής. Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά στην απογραφή του ανελκυστήρα στο µητρώο απογραφής, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε µακρά ακινησία (άνω των τριών µηνών).

Μετά την απογραφή του ανελκυστήρα, και πριν παρέλθει η περίοδος της απογραφής (30 Νοεµβρίου 2025) έγινε αλλαγή του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. Πρέπει να γίνει ενηµέρωση για την αλλαγή συνεργείου συντήρησης στο µητρώο απογραφής;

Όχι, το µητρώο απογραφής ανελκυστήρων αποτυπώνει στοιχεία που αφορούν στον εγκατεστηµένο ανελκυστήρα τη χρονική στιγµή της απογραφής του και µόνο.

Μπορεί το µητρώο της απογραφής να αντιληφθεί ότι ένας ανελκυστήρας έχει ήδη απογραφεί και να εµποδίσει την πολλαπλή απογραφή του από χρήστη µε διαφορετικό ΑΦΜ (π.χ. να τον απογράψει και άλλος συνιδιοκτήτης ή ο συντηρητής);

Όχι, το µητρώο απογραφής δεν µπορεί να αντιληφθεί εάν ένας ανελκυστήρας έχει ήδη απογραφεί ώστε να εµποδιστεί η πολλαπλή απογραφή του. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει προηγούµενη συνεννόηση µεταξύ διαχειριστή, συνιδιοκτητών και συντηρητών ανελκυστήρων, ώστε η απογραφή κάθε ανελκυστήρα να γίνει από έναν εξ’ αυτών και µόνο µία φορά.

Νοικιάζω ένα κτίριο. Έχω υποχρέωση να απογράψω τους ανελκυστήρες του;

Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόµιµους εκπροσώπους τους, ενώ δύναται να πραγµατοποιείται και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή τους εγκαταστάτες των ανελκυστήρων. Εάν διαθέτετε µία από αυτές τις ιδιότητες, µπορείτε να απογράψετε τον ανελκυστήρα.

Δεν γνωρίζω ακριβώς το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Τι να κάνω;

Μπορείτε εναλλακτικά να δηλώσετε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτιρίου παραθέτοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο παρατηρήσεων. Αν δεν είναι γνωστό ούτε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής τότε µπορείτε να συµπληρώσετε το έτος κατ’ εκτίµηση, αναγράφοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο των παρατηρήσεων.

Μπορεί να γίνει απογραφή ανελκυστήρα µε είσοδο στην εφαρµογή µε κωδικούς TAXIS νοµικού προσώπου (π.χ. για κτίρια επιχειρήσεων, δηµοσίου κλπ);

Ναι. Δύναται να γίνει η απογραφή ανελκυστήρα και µε χρήση κωδικών ΤΑΧIS νοµικού προσώπου για την είσοδο στην εφαρµογή.

Η πολυκατοικία όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας διαθέτει ΑΦΜ. Μπορεί να γίνει απογραφή του ανελκυστήρα µε είσοδο στην εφαρµογή µε τους αντίστοιχους κωδικούς TAXIS

Ναι. Δύναται να γίνει η απογραφή ανελκυστήρα και µε χρήση κωδικών ΤΑΧIS που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας για την είσοδο στην εφαρµογή.

Εισάγω το 12ψήφιο ΚΑΕΚ που διαθέτει το ακίνητο όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας στην εφαρµογή και το σύστηµα επιστρέφει την ένδειξη: «Δεν βρέθηκε ΚΑΕΚ». Πως µπορώ να ολοκληρώσω την απογραφή;

Η απογραφή δύναται να ολοκληρωθεί χωρίς χρήση ΚΑΕΚ, µε χειροκίνητη συµπλήρωση των στοιχείων της διεύθυνσης του ακινήτου.