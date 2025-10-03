Απόστολος Γκλέτσος: «Έπρεπε να φύγει ο Κασσελάκης – Ο κύκλος “πολιτική” για εμένα τελείωσε»

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, το βράδυ της Πέμπτης (2/10), στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, μάλιστα, ο δημοφιλής ηθοποιός παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως επιθυμεί να βάλει μια οριστική τελεία στην πολιτική του πορεία.

Ειδικότερα, ο ​Α​πόστολος Γκλέτσος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «βεβαίως και τους είχα πάρει πρέφα αλλά συγκυριακά έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, έπρεπε να γίνει μια αντιπολίτευση. Έπρεπε να συμβούν κάποια πράγματα τότε, συγκυριακά. Έπρεπε να γίνουν πέντε κινήσεις και από την πλευρά μου έγιναν. Έπρεπε να φύγει ο Κασσελάκης, πάση θυσία, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι έφυγε γενικά».

«Όπως και έπρεπε να τελειώσει ο κύκλος “πολιτική” για εμένα και τελείωσε. Έβαλα τελεία. Τέλος. “Τελεία” ήταν και το κόμμα μου στο παρελθόν αλλά αυτό τώρα είναι… θέσφατο. Τέλος, ναι, δεν έχω αλλάξει ποτέ τη γνώμη μου», είπε και συμπλήρωσε:

«Όσο ήμουν εντός της πολιτικής, νομιμοποιούμουν να κάνω δηλώσεις. Τώρα που είμαι εκτός, πιστεύω πως είναι αντιδεοντολογικό να κάνω την οποιαδήποτε δήλωση για τη ζώσα πολιτική. Είναι αντιδεοντολογικό και μπορεί να κάνω και κακό. Και στον Τσίπρα και στην Καρυστιανού και στη Ζωή (σ.σ. Κωνσταντοπούλου) και σε όλους».