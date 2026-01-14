Αγρότες: Τι περιλαμβάνει η διεύρυνση των μέτρων στήριξης για το αγροτικό ρεύμα – Αναλυτικά όλες οι βελτιώσεις

Περισσότεροι αγρότες θα μπορούν να έχουν χαμηλή τιμή ρεύματος ενώ αυξάνεται και η «έκπτωση» που θα έχουν στο αγροτικό πετρέλαιο, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο enikonomia.gr, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αγρότες που θα έχουν ρυθμίσεις τις οφειλές τους στους λογαριασμούς ρεύματος και είναι συνεπείς για έναν χρόνο θα μπορούν να προμηθεύονται φθηνό ρεύμα με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα.

Φθηνότερο πετρέλαιο

Επίσης οι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο στην αντλία χωρίς να καταβάλουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αλλά και τον ΦΠΑ. Δηλαδή εκτός από τα 41 λεπτά που είναι ο ΕΦΚ θα προστεθούν και άλλα 10 λεπτά με το συνολικό όφελος να αυξάνεται στα 51 λεπτά. Έτσι εάν για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης έχει στην αντλία 1,60 λεπτά, οι αγρότες θα προμηθεύονται τις ποσότητες που δικαιούνται 1,09 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια. Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί.

Επίσης στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ενώ θα υπάρχει και πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών λόγω ευλογιάς εκεί που δεν πούλαγαν τριφύλλι λόγω ευλογιάς.

Ποια θέματα συζητήθηκαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μια σειρά από θέματα στην συνάντηση που είχε με τους αγρότες όπως τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ, με έμφαση στον πανελλαδικό διάλογο, την ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες, τα βασικά και οικολογικά σχήματα, καθώς και τη διασύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή μέσω νέου μοντέλου.

Συζητήθηκαν ακόμη το αυξημένο κόστος παραγωγής, με αναφορές στο ρεύμα και το πετρέλαιο και την ανάγκη επικαιροποίησης της μεθοδολογίας, η ενίσχυση της μηδικής στις «κόκκινες» περιοχές, και των θερμοκηπίων, οι αγροτικές υποδομές (αρδευτικά έργα και αγροτικοί δρόμοι), η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης οι εργάτες γης, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εκπαίδευση των αγροτών, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, οι τιμές των φυτοφαρμάκων, καθώς και το ζήτημα της ευλογιάς.