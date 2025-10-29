Ύπνος: Ειδικός εξηγεί γιατί δεν μπορείτε να κοιμηθείτε παρόλο που νιώθετε κουρασμένοι – 4 απλά κόλπα που θα σας βοηθήσουν

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε παρόλο που νιώθετε εξαντλημένοι; Ένας έμπειρος νευροχειρουργός εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό και αποκαλύπτει 4 επιστημονικά αποδεδειγμένους τρόπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας φυσικά, χωρίς τη λήψη φαρμάκων.

Γιατί δεν μπορείτε να κοιμηθείτε ακόμα και όταν είστε εξουθενωμένοι

Πόσες φορές έχεις ξαπλώσει εξαντλημένοι, αλλά το μυαλό σας παραμένει σε εγρήγορση; Οι σκέψεις «τρέχουν», το σώμα ζητάει ξεκούραση, αλλά ο ύπνος απλώς… δεν έρχεται. Παρότι πιστεύουμε ότι η σωματική κούραση οδηγεί αυτόματα σε γρήγορο ύπνο, αυτό δεν ισχύει πάντα.

Σύμφωνα με τον νευροχειρουργό Dr. Prashant Katakol, οι συνήθειές μας κατά τη διάρκεια της μέρας είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα του ύπνου τη νύχτα. «Οι επιλογές που άνετε μέσα στην ημέρα μπορεί να καταστρέψουν τον νυχτερινό σας ύπνο. Αν αλλάξετε τις καθημερινές σας συνήθειες, θα δείτε τεράστια διαφορά», εξήγησε ο ειδικός.

4 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα

Κινηθείτε περισσότερο μέσα στη μέρα

Χαμηλώστε τα φώτα μετά τη δύση του ηλίου

Μακριά από οθόνες πριν από τον ύπνο

Φάτε νωρίς και περπατήστε μετά το δείπνο

Κινηθείτε περισσότερο μέσα στην ημέρα

Η καθιστική ζωή είναι ένας από τους βασικούς εχθρούς του ύπνου. Αν περνάς πολλές ώρες μπροστά σε υπολογιστή ή τηλεόραση, το σώμα σου δεν «κουράζεται» με τον σωστό τρόπο.

«Περπατήστε περισσότερο απ’ όσο κάθεστε μέσα στην ημέρα», προτείνει ο Dr. Katakol. Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού και στη φυσική παραγωγή μελατονίνης.

Χαμηλώστε τα φώτα μετά τη δύση του ηλίου

Ο έντονος τεχνητός φωτισμός μπερδεύει τον εγκέφαλο και καθυστερεί την έκκριση μελατονίνης, της “ορμόνης του ύπνου”. Ο νευροχειρουργός συμβουλεύει: «Μόλις δύσει ο ήλιος, χαμήλωσtε τα φώτα στο σπίτι. Προτίμησtε ζεστό, απαλό φωτισμό από λάμπες κομοδίνου αντί για δυνατά φώτα οροφής».

Μακριά από οθόνες πριν τον ύπνο

Το φως των οθονών (τηλέφωνο, υπολογιστής, τηλεόραση) μειώνει την παραγωγή μελατονίνης και διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό. Ο Dr. Katakol είναι κατηγορηματικός: «Απομακρύνετε τις οθόνες τουλάχιστον 3 ώρες πριν ξαπλώσετε για ύπνο». Αν θέλετε να χαλαρώστε, προτίμησε το διάβασμα, τον διαλογισμό ή μια ήρεμη μουσική.

Φάτε νωρίς και περπατήστε μετά το δείπνο

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας πρέπει να γίνεται νωρίς το απόγευμα, ιδανικά πριν από τη δύση του ήλιου. Ο γιατρός εξηγεί: «Τελειώστε το βραδινό σας γεύμα νωρίς και κάντε έναν περίπατο 20 λεπτών μετά το φαγητό». Έτσι μειώνεται το φούσκωμα και η δυσπεψία που συχνά προκαλούν αϋπνία. Όταν το στομάχι είναι ελαφρύ, το σώμα μπορεί να χαλαρώσει πιο εύκολα.

Το μήνυμα του ειδικού

Ο νευροχειρουργός τονίζει ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται αμέσως, αλλά με συνέπεια και ειλικρίνεια απέναντι στις νέες συνήθειες: «Αν εφαρμόζετε αυτές τις αλλαγές καθημερινά, ο ύπνος σας θα βελτιωθεί σταδιακά. Δεν χρειάζεστε χάπια — χρειάζεστε πειθαρχία και ρυθμό».