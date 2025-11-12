ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως με 1,23 εκατ. θανάτους το 2024

Αντωνία Ρηγάτου

Υγεία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως, με 1,23 εκατ. θανάτους το 2024, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της προόδου. Παρά τη μείωση των θανάτων και των κρουσμάτων, η χρηματοδότηση παραμένει στάσιμη, απειλώντας την εξάλειψη αυτής της ιάσιμης και προλήψιμης ασθένειας.

Οι θάνατοι λόγω φυματίωσης μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το 2023 και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε επίσης, κατά περίπου 2% παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ. Υπολογίζεται ότι 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024: 5,8 εκατομμύρια άνδρες, 3,7 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά.

Η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδίδεται μέσω του αέρα συνηθέστερα, όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται.

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που διατάραξε τις υπηρεσίες υγείας, τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν» είπε η Τερέζα Κασάεβα, η επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.

«Οι δημοσιονομικές περικοπές και η επιδημία απειλούσαν να εξαλείψουν την πρόοδο που επιτύχαμε με δυσκολία, αλλά χάρη στην πολιτική δέσμευση, τις επενδύσεις και τη διεθνή αλληλεγγύη, μπορούμε να αναστρέψουμε την τάση και να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα, μια για πάντα», τόνισε.

Η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020. Πέρυσι ήταν διαθέσιμα 5,9 δισ. δολάρια για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Το ποσό αυτό είναι ένα κλάσμα αυτού που απαιτείται 22 δισ. δολάρια για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το 2027.

Το 2024 τα δύο τρίτα των κρουσμάτων περιορίζονταν σε οκτώ χώρες:

  • Ινδία (25%)
  • Ινδονησία (10%)
  • Φιλιππίνες (6,8%)
  • Κίνα (6,5%)
  • Πακιστάν (6,3%)
  • Νιγηρία (4,8%)
  • ΛΔ Κονγκό (3,9%)
  • Μπανγκλαντές (3,6%)

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι η ταχεία πρόσβαση σε θεραπείες έσωσε 83 εκατομμύρια ζωές από το 2000.

