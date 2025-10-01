ΕΟΔΥ: 1 θάνατος και 4 νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα

Συνολικά 91 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και οκτώ θάνατοι έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Τα 73 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, από τα 91 κρούσματα τα 73 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και τα 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σε 40 Δήμους της χώρας, σε 22 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025, έως τις 24/09/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.

Ακολουθεί, αναλυτικά ολόκληρη η εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους στην χώρα μας.

Δείτε ΕΔΩ 

 

 

