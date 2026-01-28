Διαβήτης: Γιατρός αποκαλύπτει τις φαινομενικά «αθώες» τροφές που αυξάνουν τον κίνδυνο

Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά υψηλά επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα. Η πιο διαδεδομένη μορφή του είναι ο διαβήτης τύπου 2. Παρόλο που πολλοί συνδέουν βιαστικά τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη με την εμφάνιση της νόσου, η πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο απλή.

Αυτό υπογραμμίστηκε στην εκπομπή του Channel 4, “Live Well with the Drug-Free Doctor”, όπου ο παρουσιαστής Dr. Rangan Chatterjee αποκάλυψε ότι για έναν ασθενή που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ο διαβήτης τύπου 2 δεν προκλήθηκε από τα γλυκά, αλλά από τους υδατάνθρακες.

Η «κρυφή» ζάχαρη στους υδατάνθρακες

«Όταν ο Chris διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2, δεν ήταν επειδή έτρωγε τεράστιες ποσότητες γλυκών. Ήταν στην πραγματικότητα επειδή κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αμυλούχων υδατανθράκων», εξήγησε ο γιατρός.

Δείχνοντας μια μερίδα ζυμαρικών στο μέγεθος μιας χούφτας, ο Dr. Chatterjee εξήγησε: «Αυτή η ποσότητα ζυμαρικών μπορεί να έχει την ίδια επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας με την κατανάλωση 6,5 κουταλιών του γλυκού ζάχαρη». Επιπλέον:

Μια μερίδα λευκό ψωμί (για σάντουιτς) ισοδυναμεί με 8 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.

Μια μικρή μερίδα λευκό ρύζι μπορεί να έχει την ίδια επίδραση με 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.

Πώς αναπτύσσεται η αντίσταση στην ινσουλίνη

Ο γιατρός καθησύχασε τους τηλεθεατές: «Αν είστε υγιείς, αυτό δεν αποτελεί τεράστιο πρόβλημα. Ο οργανισμός εκκρίνει την ορμόνη ινσουλίνη, η οποία απομακρύνει την περίσσεια γλυκόζης και επαναφέρει τα επίπεδα στο φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν καταπονείτε το σύστημα καθημερινά, εβδομάδα με την εβδομάδα και μήνα με τον μήνα, θα αναπτύξετε αντίσταση στην ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη τύπου 2».

Θέλοντας να εμβαθύνει στο ζήτημα, ο ειδικός ταξίδεψε στο Σάουθπορτ για να μιλήσει με τον Dr. David Unwin, έναν βραβευμένο γενικό ιατρό, γνωστό για την προώθηση της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων (low-carb) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλογιζόμενος την πολυετή καριέρα του, ο Dr. Unwin δήλωσε: «Βρίσκομαι σε αυτό το ιατρείο εδώ και 45 χρόνια. Όταν πρωτοήρθα, είχαμε συνολικά 56 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, έχουμε 600. Πρόκειται για δεκαπλάσια αύξηση του προβλήματος, και οι ασθενείς γίνονται όλο και νεότεροι. Ο νεότερος ασθενής μου είναι πλέον 12 ετών. Πιστεύω ότι υπνοβατούμε προς μια καταστροφή».

Πώς ο Dr. Unwin αναστρέφει τον διαβήτη τύπου 2 χωρίς φάρμακα

Ο Dr. Unwin ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που ενθαρρύνει τους ασθενείς να εξαλείψουν τους αμυλούχους υδατάνθρακες, με στόχο την αναστροφή του διαβήτη τύπου 2. Ο γιατρός κατέχει επίσης τον τίτλο του εθνικού πρωταθλητή του Βασιλικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (RCGP) για τη συνεργατική φροντίδα στην παχυσαρκία και τον διαβήτη, ενώ το 2016 τιμήθηκε με το βραβείο NHS Innovator of the Year για την έρευνά του στις παρεμβάσεις διατροφής και τρόπου ζωής.

Η προσφορά του όμως δεν σταματά εκεί. Εργάζεται στο Norwood Surgery στο Southport από το 1986 ως οικογενειακός γιατρός και, μέχρι σήμερα, έχει βοηθήσει 141 ασθενείς να επιτύχουν ύφεση του διαβήτη τύπου 2, απαλλαγμένοι από κάθε φαρμακευτική αγωγή.

Ο ειδικός υπογράμμισε ότι η εύρεση ενός δικτύου υποστήριξης με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις μπορεί να βελτιώσει “θεαματικά” τις πιθανότητες επιτυχίας κατά την προσπάθεια αναστροφής του διαβήτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr Rangan Chatterjee (@drchatterjee)

Προειδοποίηση για τη μετφορμίνη: Οι παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

Η εκπομπή διερεύνησε την ευρεία χρήση της μετφορμίνης, ενός κοινού φαρμάκου για τον διαβήτη. Ο Chris αποκάλυψε ότι του είχε συνταγογραφηθεί το συγκεκριμένο σκεύασμα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο Dr. Rangan Chatterjee εξήγησε: «Με 26 εκατομμύρια συνταγές ετησίως, η μετφορμίνη είναι ένα από τα πιο συχνά χορηγούμενα φάρμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, περίπου το 25% των ασθενών αντιμετωπίζει σοβαρά στομαχικά προβλήματα. Η μετφορμίνη χορηγείται για να βοηθήσει τον οργανισμό να γίνει πιο ευαίσθητος στην ορμόνη ινσουλίνη και να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Για κάποιους, όμως, αυτό έχει το τίμημά του».

Ο Chris θυμάται: «Δεν ήταν καλή εμπειρία. Αν έτρωγα συγκεκριμένες τροφές, παρουσίαζα έντονα γαστρεντερικά προβλήματα. Έμοιαζε σχεδόν με το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS)». Σημειώνοντας ότι αντιμετώπισε διάφορα ζητήματα, όπως πόνους και κράμπες, ανέφερε επίσης ότι ένιωθε γενική αδιαθεσία και έπρεπε να «σχεδιάζει την ημέρα του με βάση την πρόσβαση σε τουαλέτα».

Συχνές παρενέργειες της μετφορμίνης

Αυτές οι παρενέργειες εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 100 ανθρώπους. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι κυριότερες περιλαμβάνουν: