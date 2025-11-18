Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου: Αιγόκεροι, αφήστε σχέσεις που είναι επιφανειακές ή σας κουράζουν

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (18/11/2025)

Κριός

Κριέ, μπαίνεις σε μια περίοδο μεγάλης εσωτερικής αλλαγής, η οποία θα συμβεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τώρα είναι η στιγμή να πάρεις πίσω την ενέργεια που χάρισες και να κοιτάξεις κατάματα ό,τι επιθυμείς ή φοβάσαι και το οποίο έκρυψες για να έχεις τον έλεγχο.

Την Τρίτη, άκουσε τη διαίσθησή σου. Θα σε οδηγήσει στην αλήθεια. Να εμπιστευτείς ότι αυτό που φεύγει τώρα, απλώς σε εμπόδιζε να έχεις πιο βαθιές σχέσεις και να είσαι απόλυτα ο εαυτός σου.

Ταύρος

Ταύρε, την Τρίτη θα δεις καθαρά τις πιο σημαντικές σου σχέσεις.

Μπορεί να καταλάβεις πού δεν υπάρχει ισορροπία. Για παράδειγμα, ίσως έχεις δώσει πάρα πολλά, ή ίσως η ησυχία που έχεις να είναι απλώς σιωπή, όχι αληθινή ηρεμία.

Οι άνθρωποι γύρω σου, σου δείχνουν τι παίρνεις και τι δίνεις στην αγάπη.

Αν μια σχέση είναι δύσκολη, αυτό δεν είναι απαραίτητα το τέλος. Είναι η ευκαιρία να φτιάξεις τις βάσεις της από την αρχή.

Δίδυμος

Δίδυμε, οι συνήθειες και οι δουλειές σου θα μπουν στο μικροσκόπιο την Τρίτη. Είναι σαν η ζωή να σου ζητά να δεις τι σε βοηθάει και τι σου τρώει την ενέργεια σιγά-σιγά. Οι λεπτομέρειες μετράνε.

Τι σημαίνει για σένα να είσαι πειθαρχημένος και αφοσιωμένος; Δώσε τους τη δική σου σημασία.

Αν προσέξεις την σωματική και συναισθηματική σου υγεία, θα δεις ότι θα συγκεντρώνεσαι καλύτερα και η δημιουργικότητά σου θα επιστρέψει.

Καρκίνος

Καρκίνε, την Τρίτη θα σε απασχολήσει η επιθυμία, αλλά όχι μόνο για τα ερωτικά. Ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό φέρνει τη χαρά να ζεις, την αισθησιακή έκφραση και το κουράγιο να ασχοληθείς ξανά με το παιχνίδι και τη διασκέδαση.

Στις 18 Νοεμβρίου, μπορεί να ξαναπιάσεις μια παλιά δημιουργική δουλειά ή να ξαναβρείς ένα άτομο που σε ενέπνεε.

Παράλληλα, πρόσεχε τα συναισθηματικά σου όρια. Δεν χρειάζεται κάθε αρχική σπίθα να γίνει ανεξέλεγκτη φωτιά.

Λέων

Λέοντα, ο τρόπος που νιώθεις αλλάζει, και αυτό φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για το πού και με ποιους αισθάνεσαι ασφαλής και άνετα.

Μπορεί να νιώσεις νοσταλγία. Αντί να κοιτάς πίσω, χρησιμοποίησε τη νοσταλγία σαν οδηγό για να καταλάβεις τι θέλεις σήμερα.

Οικογενειακές συνήθειες, παλιές πεποιθήσεις και συναισθηματικές άμυνες είναι έτοιμες να ανανεωθούν. Έχεις την ευκαιρία να χτίσεις ξανά τις βάσεις σου.

Φτιάξε ένα περιβάλλον που σε γεμίζει, αντί να σε αδειάζει. Αυτό που τώρα σου φαίνεται ευάλωτο, γίνεται η νέα σου δύναμη, υπενθυμίζοντάς σου ότι η ασφάλεια βρίσκεται μέσα σου.

Παρθένος

Παρθένε, ο τρόπος που μιλάς μπαίνει στο “μικροσκόπιο”. Ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό σε βοηθά να βελτιώσεις την επικοινωνία σου.

Ίσως σκεφτείς περισσότερο πώς ζητάς αυτό που χρειάζεσαι ή πόσο καλά ακούς τους άλλους. Κάποιος από το παρελθόν σου μπορεί να εμφανιστεί ξανά για να τελειώσετε μια παλιά συζήτηση.

Ο λόγος σου, ο γραπτός και ο προφορικός, γίνεται πιο σαφής, πιο στοχευμένος και πιο έξυπνος συναισθηματικά.

Ζυγός

Ζυγέ, την Τρίτη θα σε απασχολήσουν πολύ τα θέματα αξίας, ειδικά το πού ξοδεύεις την ενέργειά σου. Είναι ώρα να αναλάβεις ευθύνη για τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σου.

Δίνεις τον χρόνο, τα χρήματα και την καρδιά σου σε πράγματα που έχουν αληθινή σημασία;

Μπορεί να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις την αφθονία, καταλαβαίνοντας ότι δεν έχει να κάνει τόσο με το να μαζεύεις πράγματα, όσο με το να είσαι εναρμονισμένος.

Για να νιώσεις ξανά την αξία σου, ίσως χρειαστεί να πεις «όχι», να βάλεις νέους κανόνες ή να καταλάβεις ότι η ασφάλεια πηγάζει από την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, ξεκινά μια περίοδος μεγάλης προσωπικής αλλαγής. Με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου, εσύ σχεδιάζεις και εσύ βιώνεις αυτή την αναγέννηση.

Βλέπεις τον εαυτό σου πιο καθαρά, μέσα από την εσωτερική σου αλήθεια. Είναι μεγάλη δύναμη να αναγνωρίσεις πόσο έχεις αφήσει πίσω τις παλιές σου εκδοχές.

Το σημαντικό τώρα είναι η συμπόνια προς τον εαυτό σου. Άφησε την άμυνα χωρίς να χάσεις την ικανότητα να κρίνεις σωστά.

Τοξότης

Τοξότη, το μυαλό σου καθαρίζει. Την Τρίτη, αφήνεις πίσω όσα σε κρατούν δεμένο, παλιές στενοχώριες που δεν τελείωσαν, ή κρυφούς φόβους που σε βάραιναν.

Μέσα από τα όνειρα, τη διαίσθηση και τη σιωπή, έρχονται μηνύματα από τον βαθύτερο εαυτό σου. Ετοιμάζεσαι να ανανεωθείς, καθαρίζοντας την περιττή ενέργεια για να μπορεί η έμπνευση να ξανακυκλοφορήσει ελεύθερα.

Όσο πιο πολύ αφήνεσαι, τόσο πιο ανάλαφρος θα νιώσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι σχέσεις σου αλλάζουν. Καθώς ο ανάδρομος Ερμής είναι στον Σκορπιό, κάποιες φιλίες μπορεί να χαθούν, ενώ άλλες να γίνουν πιο βαθιές με έναν απρόσμενο τρόπο.

Το πιο σημαντικό είναι να είσαι ο εαυτός σου και να θέλεις να έχεις κοντά σου ανθρώπους που μοιράζονται τους στόχους και τις αξίες σου. Καταλαβαίνεις ότι η συνεργασία δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις ίδιος με τους άλλους.

Οι αληθινοί σου φίλοι στηρίζουν αυτό που είσαι, αντί να σε μειώνουν. Κάνε παρέα με άτομα που σου θυμίζουν τον μακροπρόθεσμο σκοπό σου και άφησε σχέσεις που είναι επιφανειακές ή σε κουράζουν. Το μέλλον χτίζεται με ουσιαστική δουλειά ψυχής, όχι με κοινωνικές ευκολίες.

Υδροχόος

Υδροχόε, τόλμησε να δείξεις μια νέα πλευρά του εαυτού σου στη δουλειά ή στον κόσμο. Καθώς ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον Σκορπιό, έρχεται μια αλλαγή στους στόχους και την κατεύθυνσή σου.

Το μυστικό είναι να ορίσεις εσύ τι σημαίνει επιτυχία για σένα. Δεν χρειάζεται πια να χωρέσεις σε ένα πρότυπο “εξουσίας” που δεν σε εκφράζει.

Τώρα πρέπει να μάθεις να φαίνεσαι, αλλά ταυτόχρονα να είσαι σταθερός συναισθηματικά.

Καθώς χρησιμοποιείς όσα έμαθες, θα καταλάβεις ότι η δύναμή σου, όταν είναι αληθινή, δεν μπορεί να κλονιστεί από τη γνώμη των άλλων.

Ιχθύες

Ιχθύες, η ζωή σε καλεί να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, είτε πνευματικά, είτε με γνώσεις, είτε με ταξίδια. Την Τρίτη, ίσως νιώσεις την ανάγκη για νέες εμπειρίες που θα σου ξυπνήσουν την πίστη και θα αλλάξουν την οπτική σου.

Αυτό δεν είναι φυγή, είναι εξέλιξη. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις πώς οι ιδέες σου διαμορφώνουν τον κόσμο σου, και πώς η περιέργεια μπορεί να σε ελευθερώσει.

Παλιές ιδεολογίες ίσως να μην ταιριάζουν πια σε αυτό που γίνεσαι. Αναζήτησε τέχνη, μελέτη ή ταξίδια που γεμίζουν την ψυχή σου και σου δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η ζωή.