Ποτήρια χωρίς θολά σημάδια: Το απλό κόλπο με 1 φυσικό συστατικό

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να βγάζετε τα ποτήρια από το πλυντήριο πιάτων και να τα βρίσκετε θαμπά, με λεκέδες ή μια επίστρωση βρωμιάς. Αντί για καθαρά, δείχνουν βρώμικα και καμία προσπάθεια γυαλίσματος δεν φαίνεται να βοηθά. Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή λύση με ένα φυσικό συστατικό για να πεντακάθαρα ποτήρια με κρυστάλλινη λάμψη.

Γιατί τα ποτήρια θολώνουν;

Τα θολά ή βρώμικα ποτήρια είναι συχνό πρόβλημα, ειδικά όταν καθαρίζονται με σκληρό νερό. Τα μέταλλα του νερού, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο, προσκολλώνται στις επιφάνειες και δημιουργούν μια λευκή επίστρωση. Σύμφωνα με την Whirlpool, αυτή η συσσώρευση μπορεί να αφαιρεθεί με τα σωστά βήματα.

Οι ειδικοί προτείνουν πρώτα ένα “γρήγορο τεστ” για να ελέγξετε αν τα θολά σημάδια προκαλούνται από σκληρό νερό ή από διάβρωση της επιφάνειας. Η διάβρωση συμβαίνει όταν το απορρυπαντικό συνδυάζεται με μαλακό νερό, υψηλή θερμοκρασία και χαμηλά επίπεδα βρωμιάς, αφήνοντας μικρές γρατζουνιές στο γυαλί.

Η απλή λύση με ξύδι για καθαρά ποτήρια

Αν οι λεκέδες προκαλούνται από σκληρό νερό, η λύση είναι απλή:

Τοποθετήστε τα ποτήρια στο πλάι στο νεροχύτη ή σε ένα βαθύ σκεύος. Ρίξτε ξύδι μέχρι να καλυφθούν και αφήστε τα να μουλιάσουν για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, πλύνετε απαλά στο χέρι με υγρό πιάτων και ζεστό νερό. Στεγνώστε με πανί μικροϊνών, καθώς το στέγνωμα στον αέρα μπορεί να προκαλέσει λεκέδες νερού.

Πώς να αποτρέψετε το θάμπωμα στα ποτήρια

Για να αποτρέψετε μελλοντική συσσώρευση μετάλλων, οι ειδικοί της Whirlpool προτείνουν τη χρήση ξέπλυσης (rinse aid) και τακτικό καθαρισμό του πλυντηρίου πιάτων.

Αν τα ποτήρια έχουν υπολείμματα τροφίμων:

Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο του πλυντηρίου, το οποίο μπορεί να φράξει με λίπη ή υπολείμματα φαγητού.

Εκτελέστε έναν άδειο κύκλο με ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι στο πάνω ράφι για να διασπάσετε λίπη και μεταλλικά κατάλοιπα.

Για επιπλέον λάμψη, πασπαλίστε λίγες κουταλιές μαγειρικής σόδας στον πάτο και κάντε έναν σύντομο κύκλο ζεστού νερού.

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, ώστε τα ποτήρια να έχουν χώρο για σωστή κυκλοφορία νερού.

Χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας απορρυπαντικό και ξέπλυση για καλύτερο στέγνωμα και καθαριότητα.

Με αυτά τα απλά βήματα, τα ποτήρια σας θα βγαίνουν ξανά κρυστάλλινα και χωρίς θολά σημάδια, όπως όταν τα αγοράσατε.