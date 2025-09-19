Πανεύκολη συνταγή για γαλλικές κρέπες

Όλοι έχουν αδυναμία στις κρέπες. Όχι μόνο για τη νοστιμιά τους, αλλά για την ευκολία με την οποία ετοιμάζονται.

Οι κρέπες είναι ένα ανάλαφρο, ιδανικό έδεσμα που μπορεί να γίνει γλυκό ή αλμυρό – ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πολλά από τα συστατικά τους είναι ίδια με εκείνα για pancakes, αλλά στις κρέπες τα υλικά ομογενοποιούνται πιο εύκολα και γρήγορα.

Ενώ μπορείτε ν’ αγοράσετε ένα σκεύος ειδικά για κρέπες, εξίσου αποτελεσματικό είναι και το αντικολλητικό τηγάνι.

Συστατικά για κρέπες

Γάλα: Πλήρες ή 2% για τις καλύτερες κρέπες – ακόμη και με άπαχο γάλα θα πετύχουν.

Αυγά: Μερικές συνταγές συνιστούν πολλά αυγά – η συγκεκριμένη έχει τη σωστή αναλογία αυγών και γάλακτος – 1 1/2 κούπες γάλα για 2 μεγάλα αυγά.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις: Προσθέστε μια κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις ώστε οι κρέπες να έχουν δομή, αναμιγνύοντας τα υγρά συστατικά σε ένα εύπλαστο pancake.

Ανάλατο βούτυρο: Λιώστε το βούτυρο στον φούρνο μικροκυμάτων για να ομογενοποιηθεί στο μίγμα.

Γεύσεις: Προσθέστε λίγο εκχύλισμα βανίλιας και ζάχαρης σε κόκκους αν ετοιμάζετε γλυκές κρέπες. Δοκιμάστε ξύσμα λεμονιού ή εκχύλισμα αμυγδάλου.

Ετοιμάστε το μίγμα

Ανακατέψτε το γάλα, τα αυγά, το αλάτι και το βούτυρο. Αν δεν έχετε μίξερ, ανακατέψτε τα σε ένα μπολ.

Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί. Αφήστε το για τουλάχιστον 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο μέχρι 24 ώρες για να ενυδατωθεί και να “κάτσουν” οι φυσαλίδες.

Το στάδιο της προετοιμασίας μπορεί να χρειαστεί πειραματισμό, αλλά μόλις καταλάβετε πώς γίνεται – ειδικά το πώς να κάνετε την κρέπα λεπτή με το σωστό γύρισμα – θα είναι εύκολο.

Το μυστικό είναι να γυρίσετε αμέσως το τηγάνι ώστε να δημιουργηθεί ένα λεπτό στρώμα που να καλύπτει ολόκληρο τον πάτο του τηγανιού, πριν κάτσει.

Αφήστε το μίγμα να μαγειρευτεί, μέχρι να φαίνεται ξερό και οι άκρες του αρχίσουν να ξεκολλούν.

Γυρίστε το από την άλλη μέχρι να πάρει ελαφρύ καφέ χρώμα και μετακινείται άνετα στο τηγάνι.

Συμβουλές για τις κρέπες

Οι κρέπες μπορεί να έχουν γλυκιά ή αλμυρή γέμιση.

Γλυκές κρέπες: Βούτυρο καλής ποιότητας, ζάχαρη (άχνη, σε κόκκους, καστανή ή από σφένδαμο), ή σπιτική νουτέλα και κομμένες φράουλες.

Αλμυρές κρέπες: Τυρί spread (Boursin ή Alouette) , φρέσκα βότανα, φέτες μπέικον, και σοταρισμένα μανιτάρια.

Μερίδες

4 με 5

Συστατικά

1 1/2 κούπες με γάλα 2%

2 μεγάλα αυγά

1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 πρέζα αλάτι κοσέρ

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη (προαιρετικό)

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικό)

2 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο

1 κουταλιά της σούπας λάδι – φυτικό ή κανόλα

Για το σερβίρισμα

Για γλυκές κρέπες: Μαλακό βούτυρο, ζάχαρη κρυσταλλική ή άχνη, Nutella και/ή φράουλες κομμένες σε φέτες

Για αλμυρές κρέπες: Τυρί, φρέσκα βότανα ή ζαμπόν κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση

Χτυπήστε μέχρι να γίνει λείο το μείγμα, ξύνοντας τα τοιχώματα του μπλέντερ αν χρειάζεται, για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Βάλτε 2 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο σε ένα μικρό μπολ που είναι κατάλληλο για μικροκύματα και ζεστάνετέ το σε διαλείμματα των 20 δευτερολέπτων μέχρι να λιώσει σχεδόν εντελώς, για 40 έως 50 δευτερόλεπτα συνολικά.

Προσθέστε το στο μπλέντερ και χτυπήστε μέχρι να ενσωματωθεί, περίπου 5 δευτερόλεπτα. (Εναλλακτικά, χτυπήστε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να γίνουν λεία και να αναμιχθούν καλά.)

Καλύψτε και αφήστε το μείγμα να σταθεί για τουλάχιστον 10 λεπτά ή έως 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, ή να το βάλετε στο ψυγείο για έως 1 ημέρα.

Τοποθετήστε 1 κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα μικρό πιάτο.

Όταν είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε, βυθίστε ένα χαρτί κουζίνας στο λάδι και χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε ελαφρώς τον πάτο και τις πλευρές ενός αντικολλητικού τηγανιού 25 εκατοστών.

Ζεστάνετε το τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι να ζεσταθεί, για 1 έως 3 λεπτά.

Ρίξτε 1/4 φλιτζάνι από το μείγμα και αμέσως σηκώστε το τηγάνι και το κλίνετε και το ανακινείτε για να απλώσετε το μείγμα σε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση που να καλύπτει όλο το κάτω μέρος του τηγανιού.

Μαγειρέψτε χωρίς να το ανακατέψετε μέχρι το μείγμα της κρέπας να φαίνεται στεγνό και οι άκρες να ροδίσουν ελαφρώς και να αρχίσουν να απομακρύνονται από το τηγάνι, για 1 έως 1 1/2 λεπτά.

Χρησιμοποιήστε μια εύπλαστη σπάτουλα για να σηκώσετε απαλά τη μία πλευρά της κρέπας, στη συνέχεια με τα δάχτυλά σας, αναποδογυρίσετε προσεκτικά.

Μαγειρέψτε για λίγο από την άλλη πλευρά, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς και να κινείται ελεύθερα στο τηγάνι, περίπου 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Σύρετε την κρέπα σε ένα πιάτο και καλύψτε την με αλουμινόχαρτο.

Σημείωση