Ο άνδρας της δεν την αφήνει να αγοράζει επώνυμες τσάντες με δικά της λεφτά – «Λέει πως με ζει εκείνος»

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της της απαγορεύει να αγοράζει επώνυμες τσάντες με τα δικά της χρήματα, καθώς, όπως λέει, «με ζει εκείνος».
  • Το ζευγάρι εργάζεται στον κλάδο της τεχνολογίας με υψηλά εισοδήματα, αλλά ο σύζυγος, που κερδίζει περισσότερα, έχει διαφορετική νοοτροπία, πιστεύοντας ότι τα επώνυμα προϊόντα δεν πρέπει να αγοράζονται χωρίς προαγωγή.
  • Θέλοντας να αγοράσει μια τσάντα στο Παρίσι με «δικά της λεφτά», η γυναίκα αντιμετωπίζει την άρνηση του συζύγου της, ο οποίος επιμένει ότι δεν πρέπει να το κάνει χωρίς προαγωγή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Ο άνδρας της δεν την αφήνει να αγοράζει επώνυμες τσάντες με δικά της λεφτά - "λέει πως με ζει εκείνος". Φωτογραφία: Pexels
Ο άνδρας της δεν την αφήνει να αγοράζει επώνυμες τσάντες με δικά της λεφτά - "λέει πως με ζει εκείνος". Φωτογραφία: Pexels

Πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν στο Παρίσι, αγόρασε μία επώνυμη τσάντα, την οποία πλήρωσε μόνη της. Μετά από αυτό, ο άνδρας της δήλωσε ότι θα πρέπει να συζητούν για όλες τις μελλοντικές αγορές που ξεπερνούν τα 450 ευρώ.

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

Πώς θα αισθανόσασταν αν ο/η σύζυγός σας σας εμπόδιζε να ξοδέψετε τα δικά σας χρήματα; Θα αντιδρούσατε ή θα ακολουθούσατε τους κανόνες του/της;

Αυτή η γυναίκα παντρεύτηκε τον σύζυγό της πριν από ένα χρόνο και είναι μαζί του συνολικά οκτώ χρόνια. Και οι δύο δουλεύουν στη βιομηχανία τεχνολογίας, οπότε βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.

Βγήκαν ραντεβού και εκείνος προσπάθησε να τη βάλει να πληρώσει – «Ήθελε να τεστάρει αν είμαι προικοθήρας»

Ο σύζυγός της είναι μηχανικός, ενώ εκείνη εργάζεται στις πωλήσεις, οπότε εκείνος κερδίζει πολύ περισσότερα από αυτήν. Η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι το αγαπημένο της χόμπι είναι το ψώνισμα.

“Έχουμε διαφορετική νοοτροπία”

Ο σύζυγός της είναι από τη Γερμανία και μετανάστευσε στην Αμερική πριν από 13 χρόνια, και όπως λέει η ίδια, δεν καταλαβαίνουν τον λόγο που κάποιος θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα για επώνυμα προϊόντα.

Η σύζυγός του είναι κακομαθημένη – «Δεν εργάζεται και νομίζει πως είμαι υποχρεωμένος και να δουλεύω όλη μέρα και να την βοηθάω στο σπίτι»

Κατά την άποψη του συζύγου της, τα επώνυμα προϊόντα δεν πρέπει να αγοράζονται, εκτός αν εκείνη πάρει προαγωγή και έχει επιπλέον χρήματα να ξοδέψει.

Στο παρελθόν, όταν είχε πάρει προαγωγή, έκανε δώρο στη γυναίκα του δύο επώνυμες τσάντες.

“Μου απαγορεύει να αγοράσω τσάντα με τα δικά μου λεφτά”

«Αλλά φέτος θα πάω στο Παρίσι για να γιορτάσω τα 5 μου χρόνια στη δουλειά ή την άδειά μου, και θέλω να αγοράσω μια τσάντα, αλλά εκείνος συνεχώς λέει όχι επειδή δεν πήρα προαγωγή», εξήγησε.

«Δεν του ζητάω να την αγοράσει, εγώ θα την αγοράσω, με δικά μου λεφτά.

Δεν έχω αγοράσει πολυτελές αντικείμενο για τον εαυτό μου εδώ και χρόνια.

Καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ομάδα, αλλά είναι και δική μου απόφαση, και δεν έχω αγοράσει επώνυμα πράγματα εδώ και χρόνια, ακόμα και αν ήμουν στο Τόκιο, που είναι γνωστό για τις vintage επώνυμες τσάντες, και κράτησα τον εαυτό μου ακόμα και όταν ήμουν στην Ιταλία πολλές φορές μετά».

«…Είναι σωστό ο σύζυγός μου να μου λέει πώς μπορώ και πώς δεν μπορώ να ξοδεύω τα χρήματά μου; Εντάξει, πληρώνει το ενοίκιο, αλλά εγώ πληρώνω για τα τρόφιμα και τα ταξίδια.

Επίσης, βγάζει πολύ περισσότερα από εμένα και νομίζει ότι ‘επιδοτεί’ τη ζωή μου. Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι δεν αγοράζω πολυτελή αντικείμενα κάθε χρόνο/κάθε μέρα. Πείτε μου τη γνώμη σας!»

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι πρέπει να ξοδεύει κανείς χρήματα για πράγματα που τον ευχαριστούν, αρκεί πρώτα να καλύπτονται οι υποχρεώσεις του.

Αν αυτές καλύπτονται άνετα, γιατί να μην έχουν και οι δύο λίγα χρήματα για διασκέδαση, να τα επενδύσουν σε πράγματα που τους κάνουν ευτυχισμένους;

Ίσως πρέπει να καθίσουν και να βρουν έναν πιο δίκαιο τρόπο να ξοδεύει εκείνη τα χρήματά της, και να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή για τα οικονομικά τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να συμφωνήσουν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Νέα αρχή για 3 ζώδια – «Αφήνετε πίσω τα εμπόδια, έχετε πολλά να περιμένετε από εδώ και πέρα»

Μετά τις 24 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν για το μέλλον. Η ανάδρο...
08:46 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Η ταινία τρόμου με τα «καταραμένα αντικείμενα» που «κόβει» την ανάσα – Η απόλυτη κινηματογραφική πρόταση για τους λάτρεις των θρίλερ

Πόσο εύκολο είναι να επιβιώσεις όταν απέναντί σου έχεις τρομακτικά πνεύματα που αυτό που επιθυ...
08:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για τα καλύτερα σουηδικά κεφτεδάκια

Αυτή η συνταγή για σουηδικούς κεφτέδες είναι από τις πιο αγαπημένες στο site therecipecritic.c...
03:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, δείτε τι μπορείτε να πετύχετε αν δεν προσπαθείτε μόνοι σας

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι