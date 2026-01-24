Ο άνδρας της δεν την αφήνει να αγοράζει επώνυμες τσάντες με δικά της λεφτά – «Λέει πως με ζει εκείνος»

Πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν στο Παρίσι, αγόρασε μία επώνυμη τσάντα, την οποία πλήρωσε μόνη της. Μετά από αυτό, ο άνδρας της δήλωσε ότι θα πρέπει να συζητούν για όλες τις μελλοντικές αγορές που ξεπερνούν τα 450 ευρώ.

Πώς θα αισθανόσασταν αν ο/η σύζυγός σας σας εμπόδιζε να ξοδέψετε τα δικά σας χρήματα; Θα αντιδρούσατε ή θα ακολουθούσατε τους κανόνες του/της;

Αυτή η γυναίκα παντρεύτηκε τον σύζυγό της πριν από ένα χρόνο και είναι μαζί του συνολικά οκτώ χρόνια. Και οι δύο δουλεύουν στη βιομηχανία τεχνολογίας, οπότε βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.

Ο σύζυγός της είναι μηχανικός, ενώ εκείνη εργάζεται στις πωλήσεις, οπότε εκείνος κερδίζει πολύ περισσότερα από αυτήν. Η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι το αγαπημένο της χόμπι είναι το ψώνισμα.

“Έχουμε διαφορετική νοοτροπία”

Ο σύζυγός της είναι από τη Γερμανία και μετανάστευσε στην Αμερική πριν από 13 χρόνια, και όπως λέει η ίδια, δεν καταλαβαίνουν τον λόγο που κάποιος θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα για επώνυμα προϊόντα.

Κατά την άποψη του συζύγου της, τα επώνυμα προϊόντα δεν πρέπει να αγοράζονται, εκτός αν εκείνη πάρει προαγωγή και έχει επιπλέον χρήματα να ξοδέψει.

Στο παρελθόν, όταν είχε πάρει προαγωγή, έκανε δώρο στη γυναίκα του δύο επώνυμες τσάντες.

“Μου απαγορεύει να αγοράσω τσάντα με τα δικά μου λεφτά”

«Αλλά φέτος θα πάω στο Παρίσι για να γιορτάσω τα 5 μου χρόνια στη δουλειά ή την άδειά μου, και θέλω να αγοράσω μια τσάντα, αλλά εκείνος συνεχώς λέει όχι επειδή δεν πήρα προαγωγή», εξήγησε.

«Δεν του ζητάω να την αγοράσει, εγώ θα την αγοράσω, με δικά μου λεφτά.

Δεν έχω αγοράσει πολυτελές αντικείμενο για τον εαυτό μου εδώ και χρόνια.

Καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ομάδα, αλλά είναι και δική μου απόφαση, και δεν έχω αγοράσει επώνυμα πράγματα εδώ και χρόνια, ακόμα και αν ήμουν στο Τόκιο, που είναι γνωστό για τις vintage επώνυμες τσάντες, και κράτησα τον εαυτό μου ακόμα και όταν ήμουν στην Ιταλία πολλές φορές μετά».

«…Είναι σωστό ο σύζυγός μου να μου λέει πώς μπορώ και πώς δεν μπορώ να ξοδεύω τα χρήματά μου; Εντάξει, πληρώνει το ενοίκιο, αλλά εγώ πληρώνω για τα τρόφιμα και τα ταξίδια.

Επίσης, βγάζει πολύ περισσότερα από εμένα και νομίζει ότι ‘επιδοτεί’ τη ζωή μου. Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι δεν αγοράζω πολυτελή αντικείμενα κάθε χρόνο/κάθε μέρα. Πείτε μου τη γνώμη σας!»

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι πρέπει να ξοδεύει κανείς χρήματα για πράγματα που τον ευχαριστούν, αρκεί πρώτα να καλύπτονται οι υποχρεώσεις του.

Αν αυτές καλύπτονται άνετα, γιατί να μην έχουν και οι δύο λίγα χρήματα για διασκέδαση, να τα επενδύσουν σε πράγματα που τους κάνουν ευτυχισμένους;

Ίσως πρέπει να καθίσουν και να βρουν έναν πιο δίκαιο τρόπο να ξοδεύει εκείνη τα χρήματά της, και να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή για τα οικονομικά τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να συμφωνήσουν.