Πειραιάς: Πιάστηκε η τσάντα της 72χρονης στην πόρτα, έπεσε και το λεωφορείο πέρασε από πάνω της – Όσα ισχυρίζεται ο οδηγός και το βίντεο ντοκουμέντο

«Βοήθεια» φώναζε η 72χρονη, όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο, καθώς επιχειρούσε να επιβιβαστεί, το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στον Πειραιά. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα αναφέρουν συγγενείς της άτυχης γυναίκας, αυτόπτες μάρτυρες, άλλα και τα όσα υποστηρίζει ο οδηγός του οχήματος για το σοβαρό τροχαίο, το οποίο έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως οι γιατροί στο «Αττικόν», όπου μεταφέρθηκε μετά το συμβάν προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του ποδιού της 72χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, όταν το βαρύ όχημα παρέσυρε την 72χρονη. Φωτογραφίες από την στιγμή που διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούν να βοηθήσουν τη γυναίκα, την ώρα που η ίδια είναι σοβαρά τραυματισμένη, παρουσίασε ο ΑΝΤ1:

«Δεν σώζεται το πόδι της»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, όταν η 72χρονη προσπάθησε να ανέβει στο λεωφορείο, πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και το λεωφορείο να περάσει κυριολεκτικά από πάνω της. «Μια κυρία χτύπησε. Πήγε να ανέβει ή να κατέβει. Εγώ σοκαρίστηκα με όλα αυτά που είδα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, ενώ μια άλλη κυρία τόνισε ότι: «Μια σακούλα εγκλωβίστηκε στην πόρτα και ο οδηγός δεν το πήρε χαμπάρι».

«Δεν σώζεται το πόδι της για κανέναν λόγο. Δεν ξέρω αν πήγε να ανέβει, δεν την είδε και έπεσε πίσω και μετά κάτω και την πάτησε; Έμαθα ότι τον σταμάτησαν παρακάτω» είπε συγγενής της 72χρονης.

Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθη, είπε ότι δεν κατάλαβε τίποτα. «Δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Επιβιβάστηκε κόσμος στην στάση Βενιζέλου και ξεκίνησα το λεωφορείο. Λίγα μέτρα μετά ήρθε ένας οδηγός και μου είπε ”χτύπησες μια γυναίκα”. Δεν εγκατέλειψα, γύρισα κατευθείαν πίσω να δω τι έγινε. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να ανέβει η κυρία την ώρα που ξεκινούσα. Είχα κλείσει τις πόρτες. Πάντα ελέγχω τι γίνεται πριν ξεκινήσω», φέρεται να υποστήριξε ο οδηγός.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος, ενώ για το περιστατικό, όπως μετέδωσε το Mega έχει διαταχθεί ΕΔΕ και οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος.

«Βοήθεια» φώναζε η γυναίκα – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα, όμως η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Η 72χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε ”βοήθεια”.

«Της έχουν ακρωτηριάσει το ένα της πόδι και παλεύει για τη ζωή της, έχασε πολύ αίμα. Ήταν στη γιατρό της και προφανώς μετά τη γιατρό θεωρώ ότι πήγε να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει σπίτι», δήλωσε στο Star η ανιψιά της 72χρονης.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star, το λεωφορείο 049 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Ομόνοια φτάνει στη στάση της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έπειτα από λίγο ξεκινά και το φρικτό τροχαίο αποτυπώνεται στις αντιδράσεις των περαστικών, που βλέπουν την 72χρονη να παρασύρεται από τις ρόδες του οχήματος.

Μια γυναίκα σε σοκ, αγκαλιάζει το κεφάλι του παιδιού της για να μη βλέπει την αποτρόπαιη εικόνα, ενώ ένας νέος βλέπει την τραυματισμένη γυναίκα στην άσφαλτο και κρατάει με απελπισία το κεφάλι του, όπως καταγράφεται στο βίντεο. Άνθρωπο από τα γύρω καταστήματα τρέχουν να δουν τι συνέβη.

Δείτε το βίντεο:

Η ενημέρωση της Ο.ΣΥ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΣΥ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σχετικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας, αναφέρονται τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας».