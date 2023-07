Τwitter: Το μπλε πουλί «πέταξε» – Αυτό είναι το νέο λογότυπο

Το είπε και το έκανε ο Έλον Μασκ, αλλάζοντας το λογότυπο του Twitter. Το χαρακτηριστικό “μπλε πουλί” αποτελεί πλέον παρελθόν και στη θέση του τοποθετήθηκε ένα μαύρο Χ. Την αλλαγή είχε προαναγγείλει από χθες ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς κοινωνικού μέσου δικτύωσης με αναρτήσεις του.

Ο Έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος της Twitter, Linda Yaccarino, παρουσίασαν το νέο λογότυπο του Twitter που περιέχει ένα λευκό “Χ” σε μαύρο φόντο ως αντικατάσταση του γνωστού συμβόλου με το μπλε πουλί.

“Το X είναι εδώ! Ας το κάνουμε!”, έγραψε στο Twitter η Yaccarino, η οποία δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του λογότυπου να προβάλλεται στα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο.

Το “#GoodbyeTwitter” έχει γίνει ήδη trend στην πλατφόρμα με αναφορά στο παλαιό λογότυπο, καθώς αρκετοί χρήστες δεν συμφωνούν με την απόφαση του Μασκ και ζητούν πίσω το μπλε πουλί.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023