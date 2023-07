«Βόμβα» από τον Έλον Μασκ: Αλλάζει το λογότυπο του Twitter – Τέλος το πουλί, έρχεται το «X»

Μπαράζ αναρτήσεων που προκάλεσαν αίσθηση έκανε ο Έλον Μασκ στο Twitter. «Και σύντομα θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε το λογότυπο του Twitter, σταδιακά, όλα τα πουλιά», έγραψε, αναφέροντας ουσιαστικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το λογότυπο του Twiiter.

Σε μία ανάρτησή του, σήμερα τα ξημερώματα ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter πρόσθεσε: “Αν ένα αρκετό καλό λογότυπο αναρτηθεί σήμερα τη νύχτα, θα το παρουσιάσουμε παγκόσμια αύριο”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023