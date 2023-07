Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 50 αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση 

Ο απολογισμός των θυμάτων γιγαντιαίας κατολίσθησης που έπληξε αυτή την εβδομάδα στην πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας έγινε ακόμη βαρύτερος σήμερα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για 27 νεκρούς και τουλάχιστον άλλους 50 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την Πέμπτη, οι βροχές του μουσώνα προκάλεσαν κατολίσθηση σε χωριό στην περιοχή Ράιγκαντ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μουμπάι. «Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει 27 πτώματα» και «από 50 ως 60 άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται, όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο έργο της διάσωσης στην τοποθεσία αυτή», τόνισε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Γιόγκες Μάσε, είναι πολύ δύσκολη η μεταφορά βαριών μηχανημάτων έργου στην κοινότητα, καθώς πιο κοντινός δρόμος απέχει πέντε χιλιόμετρα. «Δεν μπορεί να φθάσει κανένας βαρύς εξοπλισμός στο σημείο, δεν έχουμε παρά μικρά μηχανήματα και οι περισσότερες εργασίες πρέπει να γίνουν χειρωνακτικά», τόνισε.

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που δεν έχουν σταματήσει στην περιοχή κάνουν επίσης πολύ πιο δύσκολη την επιχείρηση» έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε. Ο κ. Μάσε συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες είναι πλέον λιγοστές, την τέταρτη ημέρα της επιχείρησης έρευνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οικογένειες σκοτώθηκαν.

Από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στην Ινδία, στις αρχές Ιουνίου, πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σε διεθνές επίπεδο.

The death toll from a landslide in Maharashtra, India, rose to 26, with dozens still feared trapped under layers of mud two days after the incident https://t.co/BQ5yzJxnKh pic.twitter.com/TdTxavMLdP

— Reuters (@Reuters) July 23, 2023