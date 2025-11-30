H Ελλάδα στο Διάστημα: Εκτοξεύθηκαν δύο μικροδορυφόροι SAR – Τα στοιχεία που παρέχουν για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

μικροδορυφόροι

Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα αποτελεί πραγματικότητα από τις 28 Νοεμβρίου με την εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων από το Space Launch Complex 4E(SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, παρέχουν ήδη δεδομένα για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά. Συγκεκριμένα μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης (ημέρα και νύχτα) ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιονόπτωση, νέφωση κλπ).

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλώς τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ζητήματα τόσο συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας (κατάσβεση πυρκαγιών, αντιμετώπιση θεομηνιών – φυσικών καταστροφών) όσο και επιτήρησης του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μπορούν να προσφέρουν ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνουν ότι για το πρόγραμμα είχαν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η αξιοποίησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Μεταξύ των υπουργείων συζητείται επίσης, με υψηλή προτεραιότητα, το θέμα του επικοινωνιακού δορυφόρου των Ενόπλων Δυνάμεων με πρόταση υποβληθείσα και στο πρόγραμμα SAFE.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε σε μια νέα εποχή, με την ενσωμάτωση -βάσει της «Ατζέντας 2030»- και των ψηφιακών τεχνολογιών στο Νέο Δόγμα, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους – Δυστυχώς, δεν είναι αυτές που νομίζετε

Το σχήμα των οπισθίων σας μπορεί να δείξει αν κινδυνεύετε από διαβήτη και αν είστε υγιείς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το ραντεβού του Χρηματιστηρίου της Αθήνας με 30 τρισ. δολ. και την Morgan Stanley στο Λονδίνο – Η παρουσία Μητσοτάκη και τα...

Τι θα μπορούσε να κερδίσει το Δημόσιο από τις εξορύξεις αερίου στο Block 2;

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:08 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μαθητής λυκείου ανακάλυψε απολίθωμα 150 εκατομμυρίων ετών την πρώτη ημέρα ανασκαφής

Ένα απολίθωμα 150 εκατομμυρίων ετών από την Ιουρασική εποχή εμφανίστηκε σε σημείο ανασκαφής στ...
23:00 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Θησαυρός 600 ετών ανακαλύφθηκε στα ερείπια θρυλικού κάστρου – Το ανεκτίμητης αξίας κόσμημα που λειτουργεί σαν μικροσκοπική «χρονοκάψουλα»

Μια αξιοσημείωτη αρχαιολογική ανακάλυψη από την τάφρο του Κάστρου Κολνο (Kolno) στην Πολωνία π...
15:21 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Μυστήριο στο Διάστημα: Μια μικροσκοπική κόκκινη κουκκίδα μπορεί να είναι ένα νέο είδος κοσμικού τέρατος

Ένας νέος προτεινόμενος τύπος υπερμεγέθους μαύρης τρύπας που περιβάλλεται από ένα πυκνό κέλυφο...
13:35 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στο φως για πρώτη φορά ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα – Πάνω από 2.000 τα ενεργά

Στη χαρτογράφηση της χώρας, με σκοπό την καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων στην χερσαία Ελλάδα, π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»