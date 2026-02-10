Εκπληκτική ανακάλυψη από την εποχή του «Πυρετού του Χρυσού» – Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων βρήκε τυχαία ένα σπάνιο κειμήλιο

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Ένα σπάνιο ιαπωνικό χάλκινο νόμισμα ανακαλύφθηκε σε μια πρώην κατασκήνωση της εποχής του Πυρετού του Χρυσού. Το να βρω το νόμισμα ήταν "μεγάλη έξαψη", δήλωσε ο κυνηγός θησαυρών Angus James, δεξιά. (Angus James, @GOLDCOINRELICS μέσω Facebook)

Το μοναδικό νόμισμα που ανακάλυψε ένας χειριστής, χρησιμοποιούνταν για τις καθημερινές συναλλαγές στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα και φέρει κινεζικούς χαρακτήρες.

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε ένα παλιό νόμισμα – Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν «θησαυρός»

Ο χειριστής ανιχνευτή μετάλλων που εξερευνούσε μία κατασκήνωση από την εποχή του «Πυρετού του Χρυσού» στην Αυστραλία, έκανε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη τις τελευταίες εβδομάδες — ακόμα αν δεν βρήκε χρυσό.

Το ιαπωνικό νόμισμα φέρει κινεζικούς χαρακτήρες, μια συνηθισμένη πρακτική κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν και κατασκευάστηκε.» (Angus James, @GOLDCOINRELICS μέσω Facebook

Η “Εποχή του Χρυσού” στην Αυστραλία

Ο Angus James, ένας κυνηγός θησαυρών στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώρια, σάρωνε ένα εγκαταλελειμμένο αθλητικό γήπεδο —γνωστό τοπικά ως “sports oval”— στις 24 Ιανουαρίου, όταν ανακάλυψε ένα ασυνήθιστο νόμισμα.

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές με ασημένια νομίσματα 2.000 ετών – Έκρυβε τον θησαυρό για 8 χρόνια

Το γήπεδο, βόρεια της μεταλλευτικής πόλης Ballarat, είχε χρησιμοποιηθεί ως χώρος κατασκήνωσης κατά τη διάρκεια του Χρυσού Πυρετού της Αυστραλίας, ο οποίος ξεκίνησε το 1851 και διήρκεσε για δεκαετίες.

Σκάβοντας στο χώμα, ο James συνειδητοποίησε ότι το νόμισμα ήταν ιαπωνικής προέλευσης — και κατασκευασμένο από μπρούντζο. Το εύρημα αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο νόμισμα.

Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων παραλίγο να πετάξει στα σκουπίδια έναν… θησαυρό – Ανακάλυψε τυχαία μία πόρπη 2.000 ετών και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι
Ο Αυστραλιανός Πυρετός του Χρυσού, ο οποίος ξεκίνησε το 1851, προσέλκυσε μεταλλωρύχους και μετανάστες από όλο τον κόσμο στη Βικτόρια.» (The Print Collector/Getty Images)

Σκάβοντας στο χώμα, ο James συνειδητοποίησε ότι το νόμισμα ήταν ιαπωνικής προέλευσης — και κατασκευασμένο από μπρούντζο. Το εύρημα δεν ήταν ένα συνηθισμένο νόμισμα.

Ήταν ένα νόμισμα των 100 Mon τύπου Tempo Tsuho, ένα νόμισμα που είχε μέτρια αγοραστική δύναμη και χρησιμοποιούνταν ευρέως για μικρές, καθημερινές συναλλαγές στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι χαρακτήρες πάνω στο νόμισμα είναι κινεζικοί, παρόλο που κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία στα μέσα του 19ου αιώνα — μια συνηθισμένη πρακτική εκείνη την εποχή.

“Η ανίχνευση μετάλλων είναι ένα τόσο σπουδαίο χόμπι”, δήλωσε ο James.» (Angus James, @GOLDCOINRELICS μέσω Facebook

“Σπουδαία και σπάνια ανακάλυψη”

Η ανακάλυψη του αντικειμένου ήταν “μεγάλη έκπληξη”, δήλωσε ο James στο Fox News Digital. «Το να βρίσκεις ένα ιαπωνικό νόμισμα τόσο παλιό στην Αυστραλία είναι γεγονός εξαιρετικά σπάνιο». «Έχω βρει κινεζικά νομίσματα από την εποχή του Πυρετού του Χρυσού… Το ότι βρήκα ένα ιαπωνικό νόμισμα τόσο παλιό είναι μια σπουδαία ανακάλυψη».

Ο James μοιράστηκε τα ευρήματά του στο Facebook. Όταν πρωτοανακάλυψε το νόμισμα, είπε ότι ενθουσιάστηκε  — και γέμισε περιέργεια. «Στην αρχή δεν είχα ιδέα τι ήταν, γιατί δεν είχα βρει ποτέ ξανά τίποτα παρόμοιο», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

«Δεν περίμενα να βρω κάτι τόσο μοναδικό στην περιοχή», πρόσθεσε, καθώς ο αρχικός του στόχος ήταν αυστραλιανά νομίσματα και κοσμήματα. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρει ακόμη και ψήγματα χρυσού.

Περιέγραψε την τοποθεσία ως “εξαιρετικά αρχαία”, προσθέτοντας ότι αρχικά ήταν χώρος κατασκήνωσης. Είπε ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως αθλητικό γήπεδο από τη δεκαετία του 1950. «Ανυπομονώ να δω τι άλλο μπορώ να εντοπίσω σε αυτή την τοποθεσία». Και για όσους ενδιαφέρονται για την ανίχνευση μετάλλων, ο James μίλησε με ενθουσιασμό για το χόμπι, ενθαρρύνοντας τον κόσμο “να το τολμήσει”.

Άλλες πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις

«Η ανίχνευση μετάλλων είναι ένα σπουδαίο χόμπι», είπε. «Γυμνάζεσαι πολύ, παίρνεις καθαρό αέρα και μπορείς επίσης να βρεις αρκετά εντυπωσιακά πράγματα», δήλωσε ο ίδιος. «Παίρνω τους μικρούς μου γιους μαζί μου όλη την ώρα. Το λατρεύουν κι εκείνοι».

Το κειμήλιο είναι μία από τις πολλές ανακαλύψεις σχετικές με νομίσματα που ήρθαν στο φως πρόσφατα, χάρη στην ανίχνευση μετάλλων.

Αυτόν τον χειμώνα, τα παιδιά της Κυβερνήτη του Αρκάνσας, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, βρήκαν αρχαία νομίσματα σε μια άγνωστη μέχρι πρότινος σπηλιά στη Δυτική Όχθη.

Στη Σκωτία, ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων παρέδωσε πρόσφατα στο εθνικό μουσείο της χώρας το παλαιότερο νόμισμα σκωτσέζικης κατασκευής που έχει βρεθεί ποτέ.

 

