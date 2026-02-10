Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μεταλλικό περιστροφικό τρυπάνι – Είναι 5.300 ετών και ανατρέπει την τεχνολογική ιστορία

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών επιβεβαίωσε ότι ένα μικρό και προ πολλού ξεχασμένο εργαλείο από κράμα χαλκού, το οποίο ανασκάφηκε πριν από έναν αιώνα σε μια νεκρόπολη της Άνω Αιγύπτου, είναι το παλαιότερο αναγνωρισμένο μεταλλικό περιστροφικό τρυπάνι στη χώρα του Νείλου.

Το αντικείμενο, το οποίο χρονολογείται στην Προδυναστική περίοδο, την τέταρτη χιλιετία προ Χριστού, αποδεικνύει ότι οι Αιγύπτιοι τεχνίτες κατείχαν μια εξελιγμένη μηχανική τεχνική διάτρησης πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, μεταθέτοντας κατά περισσότερο από δύο χιλιετίες την καθιερωμένη ημερομηνία για την καθιερωμένη χρήση αυτής της θεμελιώδους τεχνολογίας.

Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μεταλλικό περιστροφικό τρυπάνι στην Αίγυπτο

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Egypt and the Levant, είναι αποτέλεσμα κοινής εργασίας του Πανεπιστημίου του Newcastle και της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης.

Οι επιστήμονες επανεξέτασαν το τεχνούργημα, το οποίο είναι καταγεγραμμένο με τον κωδικό 1924.948 A και φυλάσσεται στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Το αντικείμενο είχε ανακαλυφθεί στον τάφο 3932 του νεκροταφείου Badari.

Η ταφή, η οποία ανήκε σε έναν ενήλικα άνδρα, περιείχε αυτό το αντικείμενο που έχει μήκος μόλις 63 χιλιοστά.

Η πρώτη του περιγραφή, η οποία δημοσιεύθηκε τη δεκαετία του 1920 από τον αρχαιολόγο Guy Brunton, ήταν σύντομη και ίσως γι’ αυτό παραπλανητική: Ένα μικρό χάλκινο σουβλί, με ένα κομμάτι δερμάτινου κορδονιού τυλιγμένο γύρω του. Αυτή η σημείωση πέρασε απαρατήρητη για δεκαετίες, ταξινομώντας το αντικείμενο ως ένα απλό εργαλείο διάτρησης.

Ωστόσο, η μικροσκοπική παρατήρηση αποκάλυψε ένα μοτίβο φθοράς που είναι ασύμβατο με τη χρήση μέσω απλής πίεσης ή κρούσης.

Στο ενεργό άκρο του οργάνου, οι ερευνητές εντόπισαν λεπτές ραβδώσεις (γραμμώσεις), στρογγυλεμένες άκρες και μια ελαφριά καμπυλότητα.

Αυτό το σύνολο σημαδιών αποτελεί το “αποτύπωμα” μιας παρατεταμένης και ταχείας περιστροφικής κίνησης.

Η μηχανική αυτή απόδειξη επιβεβαιώνεται από ένα εξαιρετικό οργανικό εύρημα:

Προσκολλημένες στο μεταλλικό σώμα παραμένουν έξι σπείρες ενός εύθραυστου δερμάτινου κορδονιού. Οι συντάκτες της μελέτης ερμηνεύουν αυτά τα κατάλοιπα ως το τελευταίο ίχνος της χορδής του δοξαριού η οποία, τυλιγμένη γύρω από το στέλεχος, λειτουργούσε με μια παλινδρομική κίνηση (μπρος-πίσω) για να περιστρέφει τη μύτη του τρυπανιού.

Πρόκειται, επομένως, για ένα βασικό εξάρτημα ενός τρυπανιού με δοξάρι (bow drill), του αρχαίου αντίστοιχου του χειροκίνητου τρυπανιού.

Η προηγμένη τεχνολογία της αρχαίας Αιγύπτου

Ο Δρ. Martin Odler, επισκέπτης ερευνητής στη Σχολή Ιστορίας, Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Newcastle και κύριος συγγραφέας του άρθρου, θέτει τη σημασία της ανακάλυψης στο σωστό πλαίσιο:

«Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι είναι γνωστοί για τους πέτρινους ναούς τους, τους ζωγραφισμένους τάφους και τα εκθαμβωτικά κοσμήματά τους, αλλά πίσω από αυτά τα επιτεύγματα υπήρχαν πρακτικές, καθημερινές τεχνολογίες που σπάνια επιβιώνουν στο αρχαιολογικό αρχείο. Μία από τις σημαντικότερες ήταν το τρυπάνι: ένα εργαλείο που χρησιμοποιούνταν για τη διάτρηση ξύλου, πέτρας και χαντρών, επιτρέποντας τα πάντα, από την κατασκευή επίπλων μέχρι την παραγωγή στολιδιών.

«Αυτή η επανεκτίμηση παρείχε ακλόνητες αποδείξεις ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο χρησιμοποιούνταν ως τρυπάνι με δοξάρι (bow drill), το οποίο θα παρήγαγε μια ταχύτερη και πιο ελεγχόμενη δράση διάτρησης από την απλή πίεση ή περιστροφή ενός εργαλείου που μοιάζει με σουβλί με το χέρι. Αυτό υποδηλώνει ότι οι Αιγύπτιοι τεχνίτες κατείχαν την αξιόπιστη περιστροφική διάτρηση περισσότερο από δύο χιλιετίες πριν από την εποχή που χρονολογούνται ορισμένα από τα καλύτερα διατηρημένα σετ τρυπανιών που γνωρίζαμε».

Πράγματι, τα τρυπάνια με δοξάρι είναι ευρέως γνωστά σε μεταγενέστερες περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας, όπως το Νέο Βασίλειο, στα μέσα έως τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Από εκείνη την εποχή σώζονται ολοκληρωμένα δείγματα και πολυάριθμες σκηνές σε τάφους, ιδιαίτερα στην περιοχή της σημερινής δυτικής όχθης του Λούξορ, που απεικονίζουν τεχνίτες να τρυπούν χάντρες και κομμάτια ξυλουργικής.

Το αντικείμενο από το Badari μεταθέτει τον χρόνο εμφάνισης αυτής της τεχνολογίας σε μια εποχή πριν από την ενοποίηση της φαραωνικής Αιγύπτου, σε μια στιγμή που η μεταλλουργία του χαλκού βρισκόταν ακόμη στην αρχή της ανάπτυξής της.

Η «χημεία» της καινοτομίας: Προηγμένα κράματα και μυστικά αιώνων στα μουσεία

Ακριβώς η σύσταση του μετάλλου προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο επίπεδο πληροφορίας.

Η ομάδα διεξήγαγε μια μη καταστροφική χημική ανάλυση χρησιμοποιώντας φορητό φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ (XRF). Τα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν από τον συν-συγγραφέα Jiří Kmošek, αποκάλυψαν ένα ασυνήθιστο κράμα.

Το τρυπάνι περιέχει αρσενικό και νικέλιο, με αξιοσημείωτες ποσότητες μολύβδου και αργύρου. Μια τέτοια “συνταγή” θα παρήγαγε ένα μέταλλο σκληρότερο και οπτικά διακριτό σε σύγκριση με τον κοινό χαλκό.

Η παρουσία αργύρου και μολύβδου ενδέχεται να υποδεικνύει εσκεμμένες επιλογές στη δημιουργία του κράματος και, ενδεχομένως, ευρύτερα δίκτυα υλικών ή γνώσης που συνέδεαν την Αίγυπτο με την αρχαία ανατολική Μεσόγειο κατά την τέταρτη χιλιετία προ Χριστού.

Το κράμα υποδηλώνει προηγμένη μεταλλουργική γνώση και πιθανώς επαφές μεγάλων αποστάσεων για την απόκτηση συγκεκριμένων πρώτων υλών, συνθέτοντας την εικόνα μιας πιο περίπλοκης τεχνολογικής ανταλλαγής στην αυγή του αιγυπτιακού πολιτισμού.

Η σκληρότητα που επιτεύχθηκε με αυτά τα στοιχεία θα ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για ένα εργαλείο σχεδιασμένο να κατεργάζεται ανθεκτικά υλικά με ακρίβεια και επαναλαμβανόμενο τρόπο.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος EgypToolWear, το οποίο χρηματοδοτείται από το UKRI (Εγγύηση του προγράμματος Horizon Europe) και επικεντρώνεται στη μελέτη των ιχνών χρήσης σε αρχαία εργαλεία.

Η περίπτωση του τρυπανιού από το Badari αποτελεί ένα παραδειγματικό δείγμα του πώς οι συλλογές των μουσείων, ακόμη και εκείνες που συγκεντρώθηκαν πριν από δεκαετίες, εξακολουθούν να κρύβουν μυστικά που περιμένουν να αποκρυπτογραφηθούν.

Ένα μικροσκοπικό αντικείμενο, το οποίο είχε περιγραφεί σε μία μόλις γραμμή σε μια έκθεση ανασκαφής, αποδείχθηκε ότι διατήρησε όχι μόνο μια πρώιμη μαρτυρία μεταλλουργίας, αλλά και ένα εξαιρετικό οργανικό ίχνος που εξηγεί την πραγματική του λειτουργία.