«Παππού, κοίτα τι βρήκαμε»: Οικογένεια ανακάλυψε νομίσματα 2.000 ετών και θραύσματα αγγείων σε σπήλαια κατά τη διάρκεια εκδρομής

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός Πρέσβης Mike Huckabee και η οικογένειά του ανακάλυψαν αρχαία νομίσματα και θραύσματα αγγείων 2.000 ετών σε σπήλαια στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής.
  • Τα ευρήματα, που περιλαμβάνουν πέντε νομίσματα και θραύσματα αγγείων από τον 2ο αιώνα μ.Χ., προκάλεσαν τον ενθουσιασμό των παιδιών, τα οποία αναφώνησαν: «Παππού, κοίτα τι βρήκαμε».
  • Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου Mateh Binyamin, Israel Ganz, δήλωσε ότι τα νομίσματα «αποτελούν επιβεβαίωση της παρουσίας του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

νομίσματα
Η οικογένεια του πρέσβη των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, μετά την εύρεση νομισμάτων σε σπηλιά του Περιφερειακού Συμβουλίου Mateh Binyamin, 5 Ιανουαρίου 2026. (πηγή: YESHA COUNCIL)

Ο Αμερικανός Πρέσβης Mike Huckabee και η οικογένειά του ανακάλυψαν αρχαία νομίσματα και θραύσματα αγγείων που χρονολογούνται από την Εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά (Bar-Kochba), κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης κοντά στον οικισμό Ναάλε (Na’ale) στην περιοχή Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin).

Σπουδαία ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Ανασκαφές έφεραν στο φως εντυπωσιακά θερμά λουτρά 1.850 ετών

Τα παιδιά της κυβερνήτη του Αρκάνσας, Sarah Huckabee Sanders, είναι πλέον εκκολαπτόμενοι αρχαιολόγοι. Η Sanders και ο πατέρας της – πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ – μαζί με τα τα παιδιά της, ανακάλυψαν νομίσματα και αγγεία σε μια περιήγηση στη Δυτική Όχθη.  Την είδηση μετέδωσε την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο TPS-IL.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν αρχικά από το Συμβούλιο Yesha, μια οργάνωση για τις εβραϊκές κοινότητες στη Δυτική Όχθη. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρέσβης Mike Huckabee και η οικογένειά του ανακάλυψαν αρχαία νομίσματα και θραύσματα αγγείων περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μοντιίν (Modi’in).

Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Βρέθηκε άθικτη κεραμική γραφίδα του 5ου αιώνα π.Χ με τη μορφή του Διονύσου

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης κοντά στον οικισμό Ναάλε (Na’aleh), στο περιφερειακό συμβούλιο Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin), η οικογένεια του Αμερικανού αξιωματούχου, μπήκε σε ένα σπήλαιο που περιείχε θραύσματα ενός αγγείου χρονολογούμενου από τον 2ο αιώνα μ.Χ., παρέχοντας τεκμήρια ότι το σπήλαιο χρησίμευσε ως καταφύγιο για πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της Εξέγερσης του Μπαρ Κοχμπά (Bar-Kochba).

Η οικογένεια του Αμερικανού πρέσβη Μάικ Χάκαμπι μετά την ανεύρεση νομισμάτων σε σπήλαιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin), 5 Ιανουαρίου 2026. Πηγή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ YESHA
Η οικογένεια του Αμερικανού πρέσβη Μάικ Χάκαμπι μετά την ανεύρεση νομισμάτων σε σπήλαιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin), 5 Ιανουαρίου 2026. Πηγή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ YESHA

Τα πέντε νομίσματα –τα οποία ενδέχεται να χρονολογούνται από την περίοδο της Εξέγερσης μεταξύ 132 και 135 μ.Χ., έκαναν να παιδιά να φωνάζουν από ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, μπαίνοντας σε ένα δεύτερο, άγνωστο μέχρι πρότινος σπήλαιο, η οικογένεια χρησιμοποίησε έναν ανιχνευτή μετάλλων για να ανακαλύψει πέντε νομίσματα, τα οποία ενδέχεται να χρονολογούνται από την ίδια περίοδο.

Ανακάλυψη στο χειρόγραφο Voynich; – Το μυστικό πίσω από το πιο μυστηριώδες βιβλίο του κόσμου – Μπορεί να σχετίζεται με ένα αρχαίο σύστημα κρυπτογράφησης

«Παππού, κοίτα τι βρήκαμε», αναφώνησαν τα εγγόνια του Huckabee, όταν ανακάλυψαν τα νομίσματα. Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου Mateh Binyamin, ο Israel Ganz, δήλωσε ότι τα νομίσματα αποτελούν επιβεβαίωση της παρουσίας του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ.

«Αυτά τα ευρήματα είναι η ισχυρότερη απόδειξη του ιστορικού μας δικαιώματος σε κάθε σπιθαμή της Γης του Ισραήλ», ανέφερε.

Η οικογένεια του αξιωματούχου επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη

Η οικογένεια Huckabee επισκέφθηκε επίσης τη Σηλώ (σημερινό  Χιρμπέτ Σεϊλούν), κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Σε δήλωσή του, ο Huckabee ανέφερε ότι, η αρχαία Σηλώ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

«Είναι εκπληκτικό να έρχεσαι σε ένα μέρος που αποδεικνύει ότι θαύματα ήταν πάντα αληθινά, τόσο πριν από 3.000 χρόνια όσο και σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή της στο Fox News Digital, η κυβερνήτης Sanders ανέφερε ότι η οικογενειακή αυτή εμπειρία, θα της μείνει αξέχαστη. «Η εμπειρία να βλέπω τα παιδιά μου να ξεθάβουν και να κρατούν νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 2.000 χρόνια ήταν αξέχαστο», δήλωσε η κυβερνήτης.

Η Sanders πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν «άλλη μια υπενθύμιση ότι οι Άγιοι Τόποι δεν είναι απλώς ένα μέρος που βλέπουμε στις ειδήσεις — είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ιουδαϊκή πίστη».

 

Η Κυβερνήτης Σάντερς (Sanders) περιέγραψε την εμπειρία ως μια υπενθύμιση της σημασίας των Αγίων Τόπων τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ιουδαϊκή πίστη. Πηγή: Συμβούλιο Yesha/TPS-IL
Η Κυβερνήτης Σάντερς (Sanders) περιέγραψε την εμπειρία ως μια υπενθύμιση της σημασίας των Αγίων Τόπων τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ιουδαϊκή πίστη. Πηγή: Συμβούλιο Yesha/TPS-IL

Αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη του πρέσβη στην πόλη στη Σαμάρεια, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Yesha.  Η εκδρομή έγινε με πρωτοβουλία της ξεναγού Sarah Paley και της Ruthie Lieberman, πολιτικής συμβούλου και ιδρύτριας του Yes! Israel Project.

Την ξενάγηση καθοδήγησε ο Δρ. Dvir Raviv του Πανεπιστημίου Μπαρ-Ιλάν, ο οποίος διενεργεί αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ξεχωριστό να βλέπεις έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο να θέλει με τέτοιο ζήλο να συνδεθεί με τη γη μαζί, με την οικογένειά του», δήλωσε ο Raviv.  «Αυτή η περιοδεία αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τον δεσμό μεταξύ των υποστηρικτών του Ισραήλ στις ΗΠΑ και της πατρίδας μας», πρόσθεσε η Lieberman.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για τον διαβήτη μειώνει το σάκχαρο και καίει το λίπος χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε έναν καθρέφτη για να ανακαλύψετε πώς βλέπετε τον εαυτό σας

Επίδομα στέγασης 2026: Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πώς έβρισκαν οι ναυτικοί το λιμάνι της Πάφου στην Κύπρο την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – Οι δύο φάροι και οι αποκαλύψεις μιας πρωτοποριακής έρευνας

Ερευνητές χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να λύσουν ένα αρχαίο αίνιγμα: την τοποθεσία...
15:16 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ένας «αόρατος κόσμος» κάτω από τα πόδια μας – Ανακαλύφθηκε κρυφή σεισμική δραστηριότητα που αλλάζει τα δεδομένα για τα ρήγματα

Αόρατοι σεισμοί αποκαλύπτουν ένα κρυμμένο τεκτονικό παζλ κάτω από την πιο επικίνδυνη ρηξιγενή ...
08:02 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Νέα μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζουμε έως σήμερα για τον Δίσκο της Φαιστού – Επιτραπέζιο παιχνίδι χιλιάδων ετών ή κρυπτογραφημένο κείμενο;

Νέα στοιχεία σχετικά με την κατασκευή, τον σχεδιασμό και το αρχαιολογικό του πλαίσιο υποδηλώνο...
23:01 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ανακαλύφθηκε οίκος ευγηρίας 1.600 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Το εντυπωσιακό ψηφιδωτό που ενθουσίασε τους αρχαιολόγους

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο βόρειο Ισραήλ έφεραν στο φως αυτό που ίσως αποτελεί τον παλαιότ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι