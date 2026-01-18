«Παππού, κοίτα τι βρήκαμε»: Οικογένεια ανακάλυψε νομίσματα 2.000 ετών και θραύσματα αγγείων σε σπήλαια κατά τη διάρκεια εκδρομής

Ο Αμερικανός Πρέσβης Mike Huckabee και η οικογένειά του ανακάλυψαν αρχαία νομίσματα και θραύσματα αγγείων που χρονολογούνται από την Εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά (Bar-Kochba), κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης κοντά στον οικισμό Ναάλε (Na’ale) στην περιοχή Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin).

Τα παιδιά της κυβερνήτη του Αρκάνσας, Sarah Huckabee Sanders, είναι πλέον εκκολαπτόμενοι αρχαιολόγοι. Η Sanders και ο πατέρας της – πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ – μαζί με τα τα παιδιά της, ανακάλυψαν νομίσματα και αγγεία σε μια περιήγηση στη Δυτική Όχθη. Την είδηση μετέδωσε την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο TPS-IL.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν αρχικά από το Συμβούλιο Yesha, μια οργάνωση για τις εβραϊκές κοινότητες στη Δυτική Όχθη. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρέσβης Mike Huckabee και η οικογένειά του ανακάλυψαν αρχαία νομίσματα και θραύσματα αγγείων περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μοντιίν (Modi’in).

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης κοντά στον οικισμό Ναάλε (Na’aleh), στο περιφερειακό συμβούλιο Ματέ Μπινιαμίν (Mateh Binyamin), η οικογένεια του Αμερικανού αξιωματούχου, μπήκε σε ένα σπήλαιο που περιείχε θραύσματα ενός αγγείου χρονολογούμενου από τον 2ο αιώνα μ.Χ., παρέχοντας τεκμήρια ότι το σπήλαιο χρησίμευσε ως καταφύγιο για πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της Εξέγερσης του Μπαρ Κοχμπά (Bar-Kochba).

Τα πέντε νομίσματα –τα οποία ενδέχεται να χρονολογούνται από την περίοδο της Εξέγερσης μεταξύ 132 και 135 μ.Χ., έκαναν να παιδιά να φωνάζουν από ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, μπαίνοντας σε ένα δεύτερο, άγνωστο μέχρι πρότινος σπήλαιο, η οικογένεια χρησιμοποίησε έναν ανιχνευτή μετάλλων για να ανακαλύψει πέντε νομίσματα, τα οποία ενδέχεται να χρονολογούνται από την ίδια περίοδο.

«Παππού, κοίτα τι βρήκαμε», αναφώνησαν τα εγγόνια του Huckabee, όταν ανακάλυψαν τα νομίσματα. Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου Mateh Binyamin, ο Israel Ganz, δήλωσε ότι τα νομίσματα αποτελούν επιβεβαίωση της παρουσίας του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ.

«Αυτά τα ευρήματα είναι η ισχυρότερη απόδειξη του ιστορικού μας δικαιώματος σε κάθε σπιθαμή της Γης του Ισραήλ», ανέφερε.

Η οικογένεια του αξιωματούχου επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη

Η οικογένεια Huckabee επισκέφθηκε επίσης τη Σηλώ (σημερινό Χιρμπέτ Σεϊλούν), κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Σε δήλωσή του, ο Huckabee ανέφερε ότι, η αρχαία Σηλώ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

«Είναι εκπληκτικό να έρχεσαι σε ένα μέρος που αποδεικνύει ότι θαύματα ήταν πάντα αληθινά, τόσο πριν από 3.000 χρόνια όσο και σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή της στο Fox News Digital, η κυβερνήτης Sanders ανέφερε ότι η οικογενειακή αυτή εμπειρία, θα της μείνει αξέχαστη. «Η εμπειρία να βλέπω τα παιδιά μου να ξεθάβουν και να κρατούν νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 2.000 χρόνια ήταν αξέχαστο», δήλωσε η κυβερνήτης.

Η Sanders πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν «άλλη μια υπενθύμιση ότι οι Άγιοι Τόποι δεν είναι απλώς ένα μέρος που βλέπουμε στις ειδήσεις — είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ιουδαϊκή πίστη».

Αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη του πρέσβη στην πόλη στη Σαμάρεια, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Yesha. Η εκδρομή έγινε με πρωτοβουλία της ξεναγού Sarah Paley και της Ruthie Lieberman, πολιτικής συμβούλου και ιδρύτριας του Yes! Israel Project.

Την ξενάγηση καθοδήγησε ο Δρ. Dvir Raviv του Πανεπιστημίου Μπαρ-Ιλάν, ο οποίος διενεργεί αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ξεχωριστό να βλέπεις έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο να θέλει με τέτοιο ζήλο να συνδεθεί με τη γη μαζί, με την οικογένειά του», δήλωσε ο Raviv. «Αυτή η περιοδεία αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τον δεσμό μεταξύ των υποστηρικτών του Ισραήλ στις ΗΠΑ και της πατρίδας μας», πρόσθεσε η Lieberman.