Wimbledon: Η Ραντουκάνου «πέταξε» εκτός Grand Slam την Σάκκαρη – Βίντεο

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά (αποκλείστηκε χθες στον 2ο γύρο από τον Ρουσουβουόρι), εκτός Γουίμπλεντον έμεινε και η Μαρία Σάκκαρη. «Υπεύθυνη» για τον αποκλεισμό της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στην φάση των «32» της διοργάνωσης ήταν η Έμα Ραντουκάνου.

Όπως και στον ημιτελικό του US Open του 2021, έτσι και φέτος στο Γουίμπλεντον η Βρετανή τενίστρια επικράτησε με 2-0 (6-2, 6-3) της Μαρίας Σάκκαρη σε μία ώρα και 32 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για την φάση των «16» του κορυφαίου Grand Slam του Λονδίνου.

Μπορεί να το χρειάστηκε πολλές φορές στη διάρκεια του αγώνα, παρ’ όλα αυτά η 28χρονη δεν πήρε βοήθεια από το δεύτερο σερβίς της (7/26), έχοντας πολλά προβλήματα από το πρώτο (58%), ενώ δεν εκμεταλλεύτηκε κανένα από τα 7 break-points που της παρουσιάστηκαν.

Υπέπεσε σε 31 αβίαστα λάθη, την ίδα ώρα που η Ραντουκάνου είχε μόλις 13 και πέρασε με επιτυχία το 76% των πρώτων σερβίς της, κερδίζοντας το 76% των πόντων (32/45) και το 50% στο δεύτερο (7/14). Η 21χρονη είχε 4/9 break-points, βρίσκοντας δύο σε κάθε set, ενώ τελείωσε το ματς με 15 winners, έναντι 20 της Ελληνίδας.

The winning moment

Centre Court erupts as Emma Raducanu secures her place in the 4R

July 5, 2024