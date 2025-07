Θρίλερ με Βαλαντσιούνας: Οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν στο NBA – «Αν αυτός πει τέλος, τότε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα προς την Ευρώπη με προορισμό τον Παναθηναϊκό, όμως οι Ντένβερ Νάγκετς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τον αφήσουν εύκολα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του NBA Μαρκ Στάιν, οι πρωταθλητές του 2023 σκοπεύουν να ολοκληρώσουν κανονικά την ανταλλαγή για τον Λιθουανό σέντερ και εμφανίζονται αποφασισμένοι να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Όπως σημειώνει ο Στάιν, η διοίκηση των Νάγκετς είναι «αποφασισμένη» να επιβάλει το συμβόλαιο του Βαλαντσιούνας και «αισιόδοξη» ότι ο Λιθουανός ψηλός θα είναι παίκτης των Νάγκετς τη σεζόν 2025–26».

Ο Βαλαντσιούνας είχε μετακινηθεί στο Ντένβερ μέσω ανταλλαγής από τους Σακραμέντο Κινγκς, με τους Νάγκετς να παραχωρούν τον Ντάριο Σάριτς για να ενισχύσουν τη ρακέτα πίσω από τον τρεις φορές MVP, Νίκολα Γιόκιτς.

Αν και αρχικά φαινόταν ικανοποιημένος με την ευκαιρία να ενταχθεί σε μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο του ΝΒΑ, η πρόταση του Παναθηναϊκού άλλαξε τα δεδομένα.

Οι «πράσινοι» του προσέφεραν τριετές συμβόλαιο με καθαρές απολαβές 12 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 13 εκατ. δολάρια), έναν ηγετικό ρόλο και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα.

Ο 33χρονος σέντερ αφίχθη στην Αθήνα την Παρασκευή για ιατρικές εξετάσεις, όμως δεν μπορεί να υπογράψει με την ελληνική ομάδα χωρίς πρώτα να συμφωνήσει σε buyout με τους Νάγκετς.

Το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ για τη σεζόν 2025–26, έχει συνολικές μεικτές απολαβές 10,4 εκατ. δολάρια. Περιλαμβάνει επίσης οψιόν ομάδας για τη σεζόν 2026–27 ύψους 10 εκατ. δολαρίων, την οποία το Ντένβερ μπορεί να ασκήσει ή να απορρίψει το επόμενο καλοκαίρι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μαρκ Στάιν ανέφερε σήμερα: «Να τι συμβαίνει. Ο Βαλαντσιούνας δεν έχει πει τίποτα οριστικό. Αν κάποια στιγμή αυτός πει ότι τελείωσε με το ΝΒΑ, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Προς το παρόν, το Ντένβερ ελέγχει την κατάσταση. Θα τοποθετηθεί δημόσια ο Βαλαντσιούνας στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στο Βίλνιους; Θα δούμε».

Here’s the thing: Valančiūnas hasn’t said anything definitive. If at some point HE says he’s done with the NBA, then the Nuggets will have to face that.

At the moment, Denver has the control. Will JV address all this publicly at his scheduled Vilnius appearance? We shall see.

