Τα κορυφαία wondekids του παγκοσμίου ποδοσφαίρου: Στην 30ή θέση ο Καρέτσας – Στην κορυφή της λίστας U20 ο Γιαμάλ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Καρέτσας
Φωτογραφία: Intime

Ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον Λαμίν Γιαμάλ, αποτελεί η ανάδειξη του ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη κάτω των 20 ετών, από το CIES Football Observatory, διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA.

Η κατάταξη περιλαμβάνει 200 ποδοσφαιριστές και προέκυψε με βάση τις επιδόσεις των παικτών, τον χρόνο συμμετοχής τους και την σημασία των αγώνων που έπαιξαν. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κατάταξης με εντυπωσιακή βαθμολογία 97,7, αναγνωρίζοντας μια εξαιρετική σεζόν στην οποία καθιερώθηκε ως ηγέτης των «μπλαουγκράνα» και της «Roja».

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός, Πάου Κουμπαρσί, ένα άλλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με βαθμολογία 93,4, ενώ ο 19χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Γουόρεν Ζαϊρ Εμερί, συμπληρώνει το άτυπο βάθρο με 87,8 βαθμούς.

Ακολουθούν, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Εστεβάο (87,7 βαθμοί), ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από την Τσέλσι, ο Αργεντινός Φράνκο Μασταντουόνο (85,4 βαθμοί) της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζορέλ Χάτο, πρώην παίκτης του Άγιαξ, ο οποίος επίσης αποκτήθηκε από την Τσέλσι (84 βαθμοί) και οι Ρότζερ Φερνάντες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζεοβάνι Κέντα και Ελίας Μοντιέλ.

Από την νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, που εντυπωσιάζει τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μέσω της εθνικής ομάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ, βρίσκεται στην 30ή θέση, ακολουθούμενος από τον Χρήστο Μουζακίτη (47ος), τον Χαράλαμπο Κωστούλα (57ος) και τον Στεφανο Τζίμα (114ος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Σήμερα κάνει πρεμιέρα για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα – Όλες οι λεπτομέρειες

Υπουργείο Εργασίας: Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες – Τα στοιχεία για τα έσοδα από ασφαλιστικές ει...

Ρίχνοντας φως στους μονωτές: Πώς οι παλμοί φωτός «ξεπαγώνουν» τα ηλεκτρόνια

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple
περισσότερα
12:32 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια...
10:10 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Παπανικολάου: Αποθέωση στα social media για τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας – «Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, δεν περιορίστηκε μόνο στη χα...
07:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Επόμενος στόχος της Εθνικής η Τουρκία – Συνεχίζει να κοιτάει ψηλά μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας

Ακόμη μια θριαμβευτική βραδιά πρόσθεσε η Εθνική ομάδα στο… σακούλι της έπειτα από τη μεγ...
04:30 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Σλούκας: «Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση – Ανοίγει η όρεξη…»

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως… ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος