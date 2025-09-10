Τα κορυφαία wondekids του παγκοσμίου ποδοσφαίρου: Στην 30ή θέση ο Καρέτσας – Στην κορυφή της λίστας U20 ο Γιαμάλ

Ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον Λαμίν Γιαμάλ, αποτελεί η ανάδειξη του ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη κάτω των 20 ετών, από το CIES Football Observatory, διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA.

Η κατάταξη περιλαμβάνει 200 ποδοσφαιριστές και προέκυψε με βάση τις επιδόσεις των παικτών, τον χρόνο συμμετοχής τους και την σημασία των αγώνων που έπαιξαν. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κατάταξης με εντυπωσιακή βαθμολογία 97,7, αναγνωρίζοντας μια εξαιρετική σεζόν στην οποία καθιερώθηκε ως ηγέτης των «μπλαουγκράνα» και της «Roja».

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός, Πάου Κουμπαρσί, ένα άλλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με βαθμολογία 93,4, ενώ ο 19χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Γουόρεν Ζαϊρ Εμερί, συμπληρώνει το άτυπο βάθρο με 87,8 βαθμούς.

Ακολουθούν, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Εστεβάο (87,7 βαθμοί), ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από την Τσέλσι, ο Αργεντινός Φράνκο Μασταντουόνο (85,4 βαθμοί) της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζορέλ Χάτο, πρώην παίκτης του Άγιαξ, ο οποίος επίσης αποκτήθηκε από την Τσέλσι (84 βαθμοί) και οι Ρότζερ Φερνάντες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζεοβάνι Κέντα και Ελίας Μοντιέλ.

Από την νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, που εντυπωσιάζει τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μέσω της εθνικής ομάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ, βρίσκεται στην 30ή θέση, ακολουθούμενος από τον Χρήστο Μουζακίτη (47ος), τον Χαράλαμπο Κωστούλα (57ος) και τον Στεφανο Τζίμα (114ος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ