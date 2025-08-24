Super League: Ρίχνονται στη «μάχη» οι Δικέφαλοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Super League: Ρίχνονται στη «μάχη» οι Δικέφαλοι

Συνεχίζεται σήμερα (24/8) η δράση στην πρεμιέρα της Super League με τις «μάχες» των Δικεφάλων.

Συγκεκριμένα, στις 20:15 θα αρχίσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην “OPAP Arena”, ενώ στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της άδειας λόγω τιμωρίας Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.

Tα μέχρι στιγμή αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League:

1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025

  • Άρης – Βόλος 2-0
  • Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
  • Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
  • ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/8, 20:15
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/8, 21:00
  • Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά 25/8, 19:30
  • Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΑΝΒΛ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται: Στα ύψη οι τιμές για φρούτα, καφέ, ψάρια και βόειο κρέας – Ο παράγοντας της κλ...

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...
περισσότερα
15:26 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βόλεϊ: Μεγαλειώδης εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο – Νίκησε με 3-1 σετ το Πουέρτο Ρίκο

Με όπλα το σερβίς και το μπλοκ και κάνοντας την καλύτερη εφετινή εμφάνιση, η Εθνική Ομάδα Γυνα...
11:43 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Σταύρος Σβήγκος – Γιολάντα Καλογεροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη ταξίδεψαν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τις διακοπές τους....
05:10 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ligue 1: «Περίπατος» της Λιόν κόντρα στην Μετς – «Πεντάρα» της Μαρσέιγ στην Παρί

Η Λιόν και η Μαρσέιγ σημείωσαν νίκες στη 2η αγωνιστική της Ligue 1, με την πρώτη να κάνει το «...
04:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ρενάτο Σάντσες: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ του Σαββάτ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο