ΣΥΡΙΖΑ: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

«Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει» σχολιάζει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα» σημειώνεται.

«Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το «κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους» όσοι δεν τα βγάζουν πέρα. Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει» καταλήγει η ανακοίνωση.