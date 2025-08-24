Βόλεϊ: Μεγαλειώδης εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο – Νίκησε με 3-1 σετ το Πουέρτο Ρίκο

Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Με όπλα το σερβίς και το μπλοκ και κάνοντας την καλύτερη εφετινή εμφάνιση, η Εθνική Ομάδα Γυναικών στο βόλεϊ νίκησε το Πουέρτο Ρίκο με 3-1 σετ και άνοιξε λογαριασμό στον Γ’ όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου πίεσε με το σερβίς και αποτελείωσε με το μπλοκ το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης και εκτός από το πρώτο τρίποντο που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση στη φάση των «16» θα δώσει και πολύτιμους πόντους στην παγκόσμια κατάταξη.

Με πρώτη σκόρερ την Ανθούλη και τις Στράντζαλη, Μπακοδήμου να κάνουν κορυφαία εμφάνιση η ελληνική ομάδα νίκησε δίκαια. Μάλιστα θα μπορούσε να είχε νικήσει με 3-0 σετ εάν ήταν οι Πορτορικανές δεν έβγαζαν απίθανες άμυνες στο φινάλε του 3ου σετ.

Η ελληνική ομάδα ισοβαθμεί με τη Γαλλία που έχει 3 βαθμούς και σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Βραζιλία. Λογικά εφόσον η Βραζιλία νικήσει τη Γαλλία ο αγώνας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την Τρίτη 26/8 στις 12:00 θα είναι σαν τελικός.

Πάντως με τέτοια εμφάνιση η ελληνική ομάδα έδειξε πως αξίζει να ελπίζει. Συγχαρητήρια στα κορίτσια και πλέον απελευθερωμένα θα τα δώσουν όλα με την Γαλλία την Τρίτη.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Πουέρτο Ρίκο προήλθαν από 1 άσσο, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) σε 97′.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, .

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

  • Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
  • Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

  • Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)
  • 15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

  • 12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
  • 15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

  • 1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ)
  • 2. Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 1 ήττα, 3-4)
  • 3. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ)
  • 4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 2-6 σετ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

