Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό: Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Τόμας Γουόκαπ

Απρόοπτο στον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε ο Τόμας Γουόκαπ και αναμένεται να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο έμπειρος γκαρντ των Πειραιωτών υπέστη αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό, τραυματισμός που τον θέτει νοκ άουτ ενόψει των άμεσων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Αυτό σημαίνει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αμερικανού άσου για το επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου μεγάλου “αιώνιου” της σεζόν.

Η απουσία του Γουόκαπ αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την περιφέρεια του Ολυμπιακού, καθώς πρόκειται για έναν εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας. Το τεχνικό τιμ καλείται πλέον να βρει λύσεις ώστε να καλύψει το κενό του, ενόψει των δύσκολων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν τόσο στην GBL όσο και στην EuroLeague.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Τόμας Γουόκαπ: