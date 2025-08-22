Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Οι Τούρκοι οπαδοί μάζεψαν τα σκουπίδια τους μετά το τέλος της αναμέτρησης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια εξαιρετική κίνηση που μόνο τον σεβασμό όλων μας αξίζει προχώρησαν οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα της αγαπημένης ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό.

Παρά την πικρία για το τελικό αποτέλεσμα και την έκβαση της αναμέτρησης που έληξε με σκορ 2-1 για το Τριφύλλι έπειτα από ανατροπή, καθώς οι πράσινοι βρέθηκαν να χάνουν με 0-1, οι Τούρκοι οπαδοί άμα τη λήξει του αγώνα μάζεψαν τα σκουπίδια που είχαν αφήσει στην κερκίδα που τους φιλοξένησε στο στάδιο του Αμαρουσίου.

Σχετικό βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ φαίνονται οργανωμένα να έχουν στα χέρια τους ποτήρια και χάρτινες βάσεις, αλλά και άλλα σκουπίδια που μπορεί να άφησαν, θυμίζοντας περισσότερο… Ιάπωνες που σε πολλές διοργανώσεις έχουν θεαθεί μετά το τέλος των αγώνων να μαζεύουν οι ίδιοι τα σκουπίδια τους.

Μένει να δούμε αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα επιδοθούν σε αντίστοιχη ενέργεια στον επαναληπτικό αγώνα στην Σμασούντα την ερχόμενη εβδομάδα.

Δείτε το βίντεο