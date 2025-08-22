ΕΛΑΣ: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας – 11 νέες συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Από 1η Ιουνίου στη Δυτική Αττική πραγματοποιούνται συνεχείς επιχειρήσεις από αστυνομικούς της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, καθώς και τις Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σήμερα, Παρασκευή (22/8) ολοκληρώθηκε ακόμη μια επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών κατά την οποία συνελήφθησαν 11 άτομα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η Ελληνική Αστυνομία υλοποιεί συστηματικά, με συνέπεια και συνέχεια, πολυεπίπεδες δράσεις σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με την εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, εμφανών περιπολιών και στοχευμένων επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, Υπηρεσίες της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής καθώς και η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιχειρούν καθημερινά κυρίως σε περιοχές που παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε. στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών, κατά την οποία συνελήφθησαν -11- άτομα, κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν -30- έλεγχοι ατόμων και 23 έλεγχοι σε οικίες.

Στην ανωτέρω επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων /Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων, της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς επίσης και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου 2025 έως χθες 21-08-2025:

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διερεύνησε -16- σοβαρές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν -39- άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές.

Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, η Υποδιεύθυνση προχώρησε σε 869 συλλήψεις.

Παράλληλα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν:

  • 3.190 ελέγχους,
  • 430 προσαγωγές,
  • 454 συλλήψεις,

ενώ παρείχαν συνδρομή σε -61- περιπτώσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, το διάστημα 20 Ιουλίου – 10 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν -3- αστυνομικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, με τη συμμετοχή των Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Α.Ε.Ν. και των οικείων Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατά τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνελήφθησαν -47- άτομα για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, μη κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων, ρευματοκλοπές και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από τις αρχές Ιουνίου η Υπηρεσία χειρίστηκε -25- υποθέσεις, που οδήγησαν στην εξάρθρωση -5- εγκληματικών οργανώσεων, ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν -83- άτομα και συνελήφθησαν -71-.

Αξιοσημείωτη είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την κατάσχεση άνω των -271- κιλών κοκαΐνης, -23- κιλών κάνναβης και περισσότερων από -2.000- δενδρυλλίων κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν -14- όπλα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά.

Η Ελληνική Αστυνομία, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση και συνέπεια τις επιχειρησιακές δράσεις στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και οργανωμένο σχέδιο»

