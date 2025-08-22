Πάτμος: Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στο νησί – Λύματα καταλήγουν «ζωντανά» στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία

Τεράστιο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος, καθώς το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα τα λύματα να πηγαίνουν «ζωντανά» στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία -σωματική και ψυχική- των κατοίκων και των επισκεπτών.

Όπως αναφέρουν τα «Πατμιακά Χρονικά», ενώ στο νησί όλοι περιμένουν τον απεσταλμένο της Αποκεντρωμένης για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού που προκαλούν καταστροφή, μόλυνση και δυσοσμία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και κίνδυνο για τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών, αποδεικνύεται ότι ο Βιολογικός δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι όταν η εγκατάσταση λειτουργούσε εύρυθμα και χρησιμοποιούντο χημικά, κατά την επεξεργασία παραγόταν μια σαπουνάδα και τα απόβλητα πήγαιναν καθαρισμένα στη θάλασσα. Αυτός ο αφρός εδώ και μερικούς μήνες δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα τα λύματα να πηγαίνουν στη θάλασσα «ζωντανά».

Το τοπικό μέσο σημειώνει ότι αποκαλύφθηκε πως το φράξιμο του υποθαλάσσιου αγωγού δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. Το βασικό ζήτημα εδώ και μήνες αφορά το ίδιο το εργοστάσιο, το οποίο δεν λειτουργεί λόγω μηχανικών βλαβών.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι γίνονται κάποιες σπασμωδικές κινήσεις με πιθανό αντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση των ευθυνών, αλλά και του προβλήματος, καθώς ζητήθηκε από επαγγελματία δύτη να αποφράξει τον αγωγό που όμως δεν λύνει το πρόβλημα, εάν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες στη λειτουργία του εργοστασίου.

Μάλιστα, ιδιώτης που διαμένει στην περιοχή Χοχλακά, με αναφορά προς τον Δήμο απείλησε με προσφυγή στον εισαγγελέα, εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα. Ο δήμαρχος επικοινώνησε μαζί του στις 28 Ιουλίου για να τον καθησυχάσει, λέγοντας του ότι σε δύο εβδομάδες το πολύ -από τότε- θα έχει λυθεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από κατοίκους του νησιού, βυτιοφόρα με τα βοθρολύματα εισέρχονται τις βραδινές ώρες στο χώρο του Βιολογικού και αδειάζουν το περιεχόμενο στις δεξαμενές οι οποίες όμως δεν λειτουργούν και παραμένοντας εκεί όλη τη νύχτα διαχέουν την οσμή, ενώ την επομένη ημέρα ανοίγονται οι κρουνοί και τα λύματα «ζωντανά» πηγαίνουν στη θάλασσα με ότι αυτό συνεπάγεται, αφού στις δεξαμενές εισέρχονται τα νέα λύματα δικτύου αποχέτευσης αλλά και των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων.

Πρόεδρος συλλόγου «Ιππόκαμπος»: «Ο Βιολογικός δεν θα έπρεπε να λειτουργεί καθόλου»

Μιλώντας στο enikos.gr, η πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ιππόκαμπος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα οφείλεται και σε κακή συντήρηση του συστήματος τόσο από την προηγούμενη όσο και από τη νυν δημοτική αρχή.

Παράλληλα, τονίζει ότι το θέμα με τη δυσοσμία γίνεται ιδιαίτερα έντονο όταν ο άνεμος αλλάζει τη φορά του, ενώ επισημαίνει ότι βάσει μετρήσεων τα νερά της θάλασσας στον κόλπο του Χοχλακά είναι μολυσμένα.

«Κάθε φορά που ο άνεμος γυρίζει σε νότιος – νοτιοδυτικός η μυρωδιά από τα λύματα είναι αφόρητη. Από μετρήσεις που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι τα νερά της θάλασσας στον κόλπο έχουν κολοβακτηρίδια», δηλώνει αρχικά και προσθέτει: «Ιδιώτες έχουν συλλέξει δείγματα τα οποία έχουν σταλεί και αναλυθεί από το Χημείο του Κράτους».

Σύμφωνα με την κα Μέμου, το πρόβλημα είναι έντονο όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους επαγγελματίες που διατηρούν τις επιχειρήσεις τους στο συγκεκριμένο σημείο του νησιού. «Ο Βιολογικός δεν θα έπρεπε να λειτουργεί καθόλου», επισημαίνει.

Μάλιστα, η πρόεδρος του «Ιππόκαμπου» τονίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί και σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, μιας και ο δήμος δεν έχει φροντίσει να βάλει απαγορευτική ταμπέλα στην συγκεκριμένη παραλία, με τους παραθεριστές να συνεχίζουν να κολυμπάνε στα νερά.