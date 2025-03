Ολυμπιακός – Μπόντο Γκλιμτ: Με Ζέλσον Μάρτινς στην κορυφή και Όρτα βασικό οι «ερυθρόλευκοι»

Οι απουσίες των Ελ Κααμπί και Κωστούλα έχουν αφήσει τον Γιάρεμτσουκ ως τον μόνο διαθέσιμο σέντερ φορ του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Μπόντο/Γκλιμτ, ωστόσο ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκινήσει με τον Ζέλσον Μάρτινς στην κορυφή της επίθεσης, ανακατεύοντας την… τράπουλα, με στόχο να γυρίσουν οι Πειραιώτες το 3-0 της Νορβηγίας.

Επιπλέον, ο προπονητής των “ερυθρόλευκων” έδωσε φανέλα βασικού και στον Αντρέ Όρτα, ο οποίος ήταν αμφίβολος, καθώς είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ και δεν είχε παίξει στην αναμέτρηση του Μπόντο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ροντινέι, Όρτα, Τσικίνιο, Μάρτινς.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Στάμενιτς, Βέλντε, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πάλμα, Παπακανέλλος, Μπρούνο, Μουζακίτης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ​! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYBOD #UEL pic.twitter.com/xI6MAwCghq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 13, 2025