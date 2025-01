Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση και του Μπρούνο Ονιεμαέτσι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε (27/1) το τρίτο μεταγραφικό «χειμερινό» απόκτημά του. Μετά τους Όρτα και Μπεντακόρ, έντυσε στα «ερυθρόλευκα» και τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ από τη Νιγηρία, Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Γεννημένος στις 3 Απριλίου 1999, στο Owerri της πατρίδας του, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από την πορτογαλική Boavista, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 77 συμμετοχές, σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Εφέτος έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Στο παρελθόν ο διεθνής αμυντικός αγωνίστηκε σε Feirense (31 συμμετοχές) και Vila Real, ενώ αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Νιγηρίας, έχοντας έχει χριστεί 11 φορές διεθνής.

Μπρούνο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό».

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Μπρούνο στο Olympiacos TV! / Bruno’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Onyemaechi #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/vZQUCfB1hH

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2025