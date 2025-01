Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Αντρέ Όρτα στον Πειραιά – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η επιστροφή του Αντρέ Όρτα στον Πειραιά είναι γεγονός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, ο οποίος είχε μεγάλη συμβολή στην κατάκτηση του Conference League πέρυσι.

Ο άσος της Μπράγκα έρχεται να ενισχύσει την μεσαία γραμμή της πειραϊκής ομάδας με την εμπειρία και την ποιότητά του, σε μια προσθήκη πρώτης γραμμής για το συγκρότημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, Αντρέ Φιλίπε ντα Λουζ Όρτα.

Ο 28χρονος μέσος, γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1996, θα ενισχύσει τον Θρύλο, τη φανέλα του οποίου φόρεσε στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου (21 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ), κατακτώντας το UEFA Europa Conference League.

Εφέτος με τη SC Braga έχει αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και πέντε ασίστ. Αντρέ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».

💬 André Horta has a message for you! 🔴⚪️🤳 pic.twitter.com/kRNUhZlPpk

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2025