Ολυμπιακός – ΑΕΚ 33-29: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών για 4η φορά στην ιστορία τους

Το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, νικώντας 33-29 την -κατόχου του τίτλου- ΑΕΚ στον τελικό του 22ου φάιναλ φορ, το οποίο έλαβε χώρα στο κλειστό του Καματερού. Οι ερυθρόλευκοι διατηρούν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου με 4 στις 4 κατακτήσεις, μετά το 2018, το 2019 και το 2023.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε για δεύτερη φορά φέτος την Ένωση σε έναν τελικό (σ.σ. ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή είχε επικρατήσει 24-23 του «Δικεφάλου» στο 5ο Σούπερ Καπ, το οποίο διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Καματερού, και είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν), με τον Ιταλό προπονητή να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο α΄ μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15.

Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37΄ και 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43΄, αλλά και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο.

Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή.

