Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τραυματισμός-σοκ για παίκτρια του χόκεϊ – Γέμισε αίμα το χορτάρι – Βίντεο

Η Ολλανδία έγινε η πρώτη φιναλίστ του τελικού στο γυναικείο χόκεϊ των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, μετά το 3-0 επί της Αργεντινής στον ημιτελικό της Τετάρτης (7/8).

Η νίκη της, όμως, επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του αστεριού της ομάδας, Τζούσιε Μπεργκ, η οποία χτυπήθηκε στο πρόσωπο από μια μπάλα με αποτέλεσμα να γεμίσει αίματα το πρόσωπό της και να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ξεκίνημα του ημιτελικού. Σε μία ανύποπτη φάση, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι της Αργεντινής και στη συνέχεια στο πρόσωπο του νο16 της Ολλανδίας. Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν την αθλήτρια εκτός γηπέδου, ενώ έτρεχε πολύ αίμα από τη μύτη της, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Female hockey player covered in blood after being smacked in face suffering brutal injury at Olympics 2024https://t.co/2TjlMKcGYf pic.twitter.com/DrRvI7NUWa

— Sun Sport (@SunSport) August 7, 2024