Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποθέωσε τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ – Βίντεο

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ολυμπιακό και τον φίλο του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Europa Conference League.

Ο προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο ρωτήθηκε από Ισπανούς δημοσιογράφους για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την άλλοτε ομάδα του και… έσταξε μέλι, μιλώντας για την επιτυχία της με την πρόκριση στον τελικό του Conference League.

«Είναι εξωπραγματικός, απίθανος ο Μεντιλίμπαρ. Τι να πω… Μετά την Αθλέτικ, ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερή μου ομάδα χωρίς αμφιβολία. Είναι φοβερό για τον σύλλογο και ότι τα κατάφερε με τον “Μέντι”, αυτό είναι το καλύτερο», είπε χαρακτηριστικά ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

🔴⚪ Μονο ερυθρόλευκοι.

Ernesto Valverde on @olympiacosfc and his friend Mendilibar.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/PUngm9fmyp

— Athletic Club (@Athletic_en) May 10, 2024