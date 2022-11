Μουντιάλ 2022: Έγινε η νύχτα μέρα στην Αυστραλία για την ιστορική πρόκριση – ΒΙΝΤΕΟ

Την νύχτα μέρα έχουν κάνει χιλιάδες Αυστραλοί πανηγυρίζοντας την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής του στους «16» του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Αν και ο αγώνας διεξήχθη ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) οι οπαδοί έμειναν ξάγρυπνοι παρακολουθώντας τον κρίσιμο αγώνα σε γιγαντοοθόνες, οι οποίες είχαν στηθεί σε αρκετές πόλεις. Να θυμίσουμε ότι η Αυστραλία επιβλήθηκε με 1-0 της Δανίας με γκολ του Λέκι και εξασφάλισε την δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από την Γαλλία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι που στήθηκε σε πόλεις της Αυστραλίας

The moment the full-time whistle went at Fed Square in Melbourne 🔥

Best moment of my footballing life

WE DID IT!! 🇦🇺🇦🇺🇦🇺#AUS #socceroos pic.twitter.com/0F6g79Io1R

— kron (@Witselsior) November 30, 2022