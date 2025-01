Μάντσεστερ Σίτι: Οριστική συμφωνία με την Άιντραχτ για την αγορά του Μαρμούς – Στα 60 εκατ. ευρώ το ύψος της μεταγραφής

Ο Ομάρ Μαρμούς «εξαργυρώνει» το καταπληκτικό πρώτο μισό του στην εφετινή σεζόν με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με μία σπουδαία μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι κι ο Πεπ Γκουαρδιόλα προσθέτει στο ρόστερ των «γαλάζιων» μία εξαιρετική επιλογή στην επιθετική γραμμή τους.

Η συμφωνία ανάμεσα στους «πολίτες» και τη γερμανική ομάδα είναι πλέον δεδομένη για ένα ποσό που έχει «κλειδώσει» στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ ο διεθνής Αιγύπτιος φορ, που έχει ήδη καταγράψει 20 γκολ και 13 ασίστ σε 26 επίσημα ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει δώσει τα χέρια με τη Σίτι για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η μεταγραφή του αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες, αφού ολοκληρωθούν και οι ιατρικές εξετάσεις του 25χρονου άσου.

