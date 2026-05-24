LIVE – Final Four: Το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία – Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν μάχη για το τρόπαιο

Εύη Κατσώλη

Αθλητισμός

Final Four- ΟΑΚΑ
Το ραντεβού με την ιστορία πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός θα δώσει τη μεγάλη μάχη απέναντι στη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο στο πλαίσιο του Final Four της Euroleague.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 19:52 24/05/26

    Final Four: 7 συλλήψεις πριν από τον τελικό της Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ

    Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο τελικός της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four. Κατά τη διάρκεια των προελέγχων που πραγματοποιήθηκαν περιμετρικά…

  • 19:32 24/05/26

    Final Four: Οι δωδεκάδες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό

    Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστές τις επιλογές του για την δωδεκάδα του μεγάλου τελικού στο Final Four με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), κρατώντας τις ίδιες επιλογές με τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του…

  • 19:09 24/05/26

    Πάνω από 18.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΟΑΚΑ

    Στο ΟΑΚΑ αναμένονται πάνω από 18.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι της Ρεάλ υπολογίζονται σε 700-800.

 

  • Ένα κόκκινο ποτάμι έχει κατακλύσει το ΟΑΚΑ πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καταφτάνουν με κάθε μέσο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά

Δείτε εικόνες

Ολυμπιακός- Final Four

Ολυμπιακός- Final Four

Ολυμπιακαός- ΟΑΚΑ

Ολυμπιακός - ΟΑΚΑ

  • Με λεωφορεία αναχώρησαν οι φίλαθλοι της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου ήταν το σημείο συγκέντρωσης για το ΟΑΚΑ

Real Madrid

  • Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό της EuroLeague: Η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά

Με μια έντονα φορτισμένη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε την Κυριακή (24/05), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παίρνοντας θέση για το κλίμα που επικρατεί γύρω από τον αποψινό τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens.  Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ξεκαθάρισε ότι, παρά τη σημασία του μεγάλου αγώνα, ένα και μόνο παιχνίδι δεν είναι αρκετό για να ξαναγράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Αλλά η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά ούτε από το πόσο δυνατά θα παίξει μια εικόνα στα media. ​Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή υπερβολή της στιγμής. ​Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φθάσουν.  ​ Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών» αναφέρει μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει ακόμη πιο δυνατός. Διαβάστε περισσότερα

20:09 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Παρελθόν ο Ρομπέρτο Περέιρα από τους «κιτρινόμαυρους»

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Ρομπέρτο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας που ε...
16:38 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: Τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων και ο τρόπος ελέγχου των εισιτηρίων – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση στο T- Center

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσβαση των φιλάθλων στο Telecom Center προκειμέν...
