LIVE – Final Four: Το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία – Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν μάχη για το τρόπαιο

Ένα κόκκινο ποτάμι έχει κατακλύσει το ΟΑΚΑ πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καταφτάνουν με κάθε μέσο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά

Δείτε εικόνες

Με λεωφορεία αναχώρησαν οι φίλαθλοι της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου ήταν το σημείο συγκέντρωσης για το ΟΑΚΑ

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό της EuroLeague: Η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά

Με μια έντονα φορτισμένη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε την Κυριακή (24/05), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παίρνοντας θέση για το κλίμα που επικρατεί γύρω από τον αποψινό τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ξεκαθάρισε ότι, παρά τη σημασία του μεγάλου αγώνα, ένα και μόνο παιχνίδι δεν είναι αρκετό για να ξαναγράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Αλλά η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά ούτε από το πόσο δυνατά θα παίξει μια εικόνα στα media. ​Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή υπερβολή της στιγμής. ​Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φθάσουν. ​ Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών» αναφέρει μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει ακόμη πιο δυνατός. Διαβάστε περισσότερα