La Liga: Με «σπασμένα τα φρένα» Ρεάλ Μαδρίτης και… Μπενζεμά

Μία ακόμη άνετη νίκη πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της ουραγού Έλτσε, με 3-0, «ανοίγοντας» προσωρινά την «ψαλίδα» από τις Μπαρτσελόνα και Σοσιεδάδ στο +6, αλλά οι Καταλανοί έχουν ένα ματς λιγότερο και την ευκαιρία να βρεθούν ξανά στο -3 από την «βασίλισσα».

Λίγα 24ωρα μετά την ανάδειξή του σε κορυφαίο παίκτη του κόσμου για τη σεζόν 2021/2022, ο Καρίμ Μπενζεμά «σφράγισε» επί της ουσίας το «τρίποντο» για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, η οποία είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Βαλβέρδε. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Ασένσιο στο 89΄, εννέα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι «μερένγκες» πέτυχαν άλλα δύο γκολ με τον Καρίμ Μπενζεμά, στο 6΄ και 61΄, αλλά μετά την εξέταση των φάσεων από το VAR διαπιστώθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε οφσάιντ πριν σκοράρει ο Γάλλος στράικερ.

Nah bro BENZEMA doing the VAR CELEBRATION after 3 of our goals were ruled out today. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fDTCZzQLzc

