Κορυφαίος στον κόσμο ο Μπενζεμά – Κατέκτησε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του

Το απόλυτο φαβορί, ο Καρίμ Μπενζεμά, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και θριάμβευσε στη «Χρυσή Μπάλα», κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη για τη σεζόν 2021-22. Ο Γάλλος επιθετικός κατέκτησε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Η σπουδαία πορεία του 34χρονου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, παίρνοντας το βραβείο από τα χέρια του συμπατριώτη του και κάτοχο του τίτλου το 1998, Ζινεντίν Ζιντάν.

Στην τελετή που διοργανώθηκε στο θέατρο Σατελέ στο Παρίσι, ο Μπενζεμά άφησε πίσω του τον Σενεγαλέζο πρωταθλητή Αφρικής, Σάντιο Μανέ (Λίβερπουλ), τον οποίο είχε νικήσει στον τελικό του Champions League τον Μάιο (1-0) και τον Βέλγο Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι).

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

