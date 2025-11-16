Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δίψας της νέας γενιάς και των εμπειριών

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δίψας της νέας γενιάς και των εμπειριών
Πηγή: Intime

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Σκωτία παραχώρησε δηλώσεις, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πάντρεμα που πρέπει να κάνουν στην Εθνική Ελλάδος με τους νεαρούς παίκτες αλλά και τους έμπειρους.

Για το αν ήταν ένα δυνατό σετ: «Όχι δεν θα το έλεγα. Είναι ένα σοβαρό παιχνίδι, καταπληκτικό για τον θεατή, δύσκολο για τους προπονητές. Είναι δύσκολο με την εναλλαγή των συναισθημάτων που υπήρξε. Μπήκαμε καλά, κάναμε κάποια καλά πράγματα, στο τέλος όμως δυσκολευτήκαμε πολύ αλλά πήραμε τη νίκη».

Για το πώς διορθώνεται η διαδικασία με τα γκολ που δέχθηκε: «Διορθώνεται παίζοντας παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι όταν το παιχνίδι μας και το αποτέλεσμα είναι υπέρ μας. Δεν χρειαζόταν να δεχθούμε αυτά τα δύο γκολ που βοήθησαν την Σκωτία να πιστέψει το ματς και να αλλάξει».

Για τα αρκετά ντεμπούτα στη γαλανόλευκη επί των ημερών του: «Είναι σημαντικό για την Εθνική. Είναι μια παράμετρος που βοηθά το επίπεδο της Εθνικής ομάδας. Είναι πολλά νέα παιδιά που είναι στο επίπεδο της Εθνικής. Δίνουμε λίγα παιχνίδια το χρόνο οκτώ με δέκα. Στο επίπεδο που θα είμαστε όσον αφορά τη νέα διαδικασία του Nations League, θα παίξουμε με πιο δυνατούς αντιπάλους από την Σκωτία. Είναι σημαντικό να ανοίγουμε το ρόστερ και τα παιδιά».

Για το αν ήταν τεστ το αποψινό: «Σίγουρα δεν ήταν τεστ. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ σοβαρό με μια καλή ομάδα που αναμετρηθήκαμε πολλές φορές. Είναι παιχνίδια που μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα».

Για το πού οφείλεται ο αποκλεισμός της Εθνικής: «Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα του προηγούμενου μήνα με το παιχνίδι στην Σκωτία που ήμασταν ανώτεροι αλλά δύο στιγμές και η έλλειψη συγκέντρωσης άλλαξαν το παιχνίδι. Αυτό οφείλεται. Όλοι θέλουν τον χρόνο τους. Οι εμπειρίες είναι πολύ σημαντικό πράγματα σε αυτό το είδος παιχνιδιών. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δίψας της νέας γενιάς και των εμπειριών».

00:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

