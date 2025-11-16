Θανατηφόρο τροχαίο στην Ροδόπη: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου σε χαντάκι

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, στον δρόμο προς τη Νέα Σάντα, όπου ένα αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε ανατραπμένο σε χαντάκι. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε δύο άνδρες, ανάμεσά τους και ο οδηγός, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα xronos.gr, το όχημα, το οποίο οδηγούσε αλλοδαπός, κινήθηκε εκτός πορείας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τα δύο θύματα, καθώς και μία γυναίκα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία επίσης επέβαιναν στο όχημα.

Μία τραυματισμένη ανήλικη και ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από εκτροπή του σε περιοχή του δήμου Μαρώνειας – Σαπών, ενώ από σημείο εκτός του οχήματος ανασύρθηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις, ένας ανήλικος και μια γυναίκα τραυματισμένοι και… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 15, 2025

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια του θανατηφόρου συμβάντος, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της ανατροπής και του δυστυχήματος.