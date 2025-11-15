Ελλάδα – Σκωτία: Το συγκινητικό μήνυμα της Κηφισιάς για την πρώτη συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη με την Εθνική

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» το βράδυ του Σαββάτου (15/11). Ο 24χρονος επιθετικός μπήκε στο ματς στο 43ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του τραυματισμένου Βαγγέλη Παυλίδη στον αγώνα που βρισκόταν σε εξέλιξη απέναντι στη Σκωτία.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Κηφισιά θέλησε να τιμήσει τον ποδοσφαιριστή της και στο ημίχρονο του αγώνα «ανέβασε» στα social media μια φωτογραφία του μαζί με ένα μήνυμα που εξέφραζε το συναίσθημα του συλλόγου για το νέο του βήμα. Το μήνυμα έγραφε: «Ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε. Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη περηφάνια».