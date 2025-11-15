Ελλάδα – Σκωτία: Το συγκινητικό μήνυμα της Κηφισιάς για την πρώτη συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη με την Εθνική

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ελλάδα – Σκωτία: Το συγκινητικό μήνυμα της Κηφισιάς για την πρώτη συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη με την Εθνική
Πηγή Intime

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» το βράδυ του Σαββάτου (15/11). Ο 24χρονος επιθετικός μπήκε στο ματς στο 43ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του τραυματισμένου Βαγγέλη Παυλίδη στον αγώνα που βρισκόταν σε εξέλιξη απέναντι στη Σκωτία.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Κηφισιά θέλησε να τιμήσει τον ποδοσφαιριστή της και στο ημίχρονο του αγώνα «ανέβασε» στα social media μια φωτογραφία του μαζί με ένα μήνυμα που εξέφραζε το συναίσθημα του συλλόγου για το νέο του βήμα. Το μήνυμα έγραφε: «Ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε. Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη περηφάνια».

A childhood dream fulfilled: First cap with Greece! Endless pride! 💙🇬🇷

#kifisiafc #ethnikiomada

Δημοσιεύτηκε από Kifisia FC / ΠΑΕ Κηφισιά στις Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Λευκορωσία «τιμώρησε» την… υπεροψία της Δανίας, «αγγίζει» τα τελικά η Ελβετία

Η Δανία υποτίμησε πλήρως τη Λευκορωσία στο «Parken» της Κοπεγχάγης και έχασε μία τεράστια ευκα...
23:43 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Επιστροφή στις νίκες με γκολάρες και συγκλονιστικό Βλαχοδήμο – Ασίστ στο ντεμπούτο του ο Τεττέη

Η Ελλάδα –αν κι εκτός τελικών του Μουντιάλ- πήρε το… αίμα της πίσω κι έριξε στο… κ...
18:12 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτριες πριν από τη λήξη του ντέρμπι – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα γυναικών, επικρατώντας 2-1 του Παναθη...
14:49 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Η εθνική U19 διέλυσε 8-0 το Λιχτενστάιν και προκρίθηκε στην Elite Round – Xατ-τρικ του Μύθου

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων ήταν δεδομένη κι επιβεβαιώθηκε εντός του αγωνιστικού...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα